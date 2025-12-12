كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

يواجه فريق الكرة بالنادي الأهلي نظيره انبي في انطلاق مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر علي ملعب السلام

وتقام المباراة اليوم الجمعة في الثامنة مساء ،الجمعة في بطولة كأس عاصمة مصر ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى التي تضم معهما أيضاً، كلاً من : سيراميكا كليوباترا ، فاركو، طلائع الجيش، غزل المحلة والمقاولون العرب

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم بقيادة محمد معروف حكماً للساحة، ويعاونه على الخطوط كل من سمير جمال كحكم مساعد أول وحامد الشحات كحكم مساعد ثانٍ، بينما يتولى محمود رشدي مهمة الحكم الرابع

ويواجه الأهلي نظيره إنبي في غياب 14 لاعب في صفوف المنتخبات الوطنية والمصابين

انتهت أخر مباراة للاهلي في دوري أبطال إفريقيا تعادل مع الجيش الملكي بهدف لكل فريق.

ويغيب عن الأهلي الليلة 8 لاعبين يتواجدون حالياً مع منتخب مصر الأول الذي يستعد لأمم أفريقيا وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وياسر إبراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإمام عاشور