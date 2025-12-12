فحص 897 حالة في قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ بقرى الحامول

أطلقت جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، قافلة طبية شاملة إلى قرية أربعين الشراقوة والقرى المجاورة في مركز الحامول؛ وقعت الكشف الطبي على 897 حالة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «معًا بالوعي نحميها»، لتنمية الريف المصري، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.



ووفقا لبيان الجامعة، فقد أشرف على القافلة ميدانيا الدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض، حيث تم الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب والأسنان.



وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية العلاجية والتنموية للمدن والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.



من جانبها، أشارت الدكتورة أماني شاكر، نائبة رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة الشاملة شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي، وتم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى الجامعة لعمل التحاليل والأشعة اللازمة، وتم أجراء الكشف الطبي على عدد كبير من أبناء قرية أربعين الشراقوة، مبينة أن إجمالي للحالات التي تم إجراء الكشف الطبي عليها 897 حالة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة.