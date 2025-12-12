قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معتز الخصوصي: رفض طعون المرحلة الثانية من الانتخابات دليل على انخفاض المخالفات
تفاصيل جديدة في حريق مخزن تابع لشركة الترسانة في إمبابة
أحمد ياسر ريان: أنتظر فرصة اللعب للزمالك.. ومازلت أحلم بالعودة للأهلي
مصر تواجه منتخب البرازيل قبل كأس العالم
معتز الخصوصي: مجلس النواب لن يعبر عن إرادة المصريين إلا بانتخابات نزيهة
جنبلاط: أؤيد إجراء استفتاء شعبي بشأن انضمام لبنان للاتفاقات الإبراهيمية
فضـ.يحة بسلاح الجو الإسرائيلي.. البيرة تتسبب في إقالة قائد وتهدد عشرات الطيارين
تصوير جوي يوضح تقدم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو
البيت الأبيض: ترامب محبط بشدة من أوكرانيا وروسيا
3 أبراج محظوظة يوم 12 ديسمبر 2025
شراكة حكومية ومجتمعية لتشغيل مصنع غزل الفيوم توفر فرص عمل لـ 2000 سيدة
محافظات

فحص 897 حالة في قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ بقرى الحامول

قافلة طبية
قافلة طبية
أ ش أ

أطلقت جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، قافلة طبية شاملة إلى قرية أربعين الشراقوة والقرى المجاورة في مركز الحامول؛ وقعت الكشف الطبي على 897 حالة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «معًا بالوعي نحميها»، لتنمية الريف المصري، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.


ووفقا لبيان الجامعة، فقد أشرف على القافلة ميدانيا الدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض، حيث تم الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب والأسنان. 


وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية العلاجية والتنموية للمدن والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.


من جانبها، أشارت الدكتورة أماني شاكر، نائبة رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة الشاملة شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي، وتم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى الجامعة لعمل التحاليل والأشعة اللازمة، وتم أجراء الكشف الطبي على عدد كبير من أبناء قرية أربعين الشراقوة، مبينة أن إجمالي للحالات التي تم إجراء الكشف الطبي عليها 897 حالة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة.

كفر الشيخ الحامول قافلة طبية

