معتز الخصوصي: مجلس النواب لن يعبر عن إرادة المصريين إلا بانتخابات نزيهة

قال معتز الخصوصي، الكاتب الصحفي في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية، إن جولة انتخابات الإعادة في 30 دائرة ملغاة من محافظات المرحلة الأولى جاءت بعد التجاوزات والمخالفات الانتخابية التي شهدتها المرحلة من انتخابات مجلس النواب ، والتي تلاها أحكام من المحكمة الإدارية العليا.

وأشار الخصوصي ، خلال لقائه في برنامج هذا الصباح على قناة النيل للأخبار، مع الإعلامي شهاب شعلان إلى أن كل ذلك جاء بفضل توجيهات الرئيس السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات للقيام بدورها لرصد أي تجاوزات أو مخالفات انتخابية ، وبالفعل كان للهيئة الوطنية للانتخابات دور فعال ورصدت كل ذلك ، الأمر الذى أظهر وجود مخالفات انتخابية جسيمة ، بالإضافة إلى وجود طعون مقدمة للمحكمة الإدارية العليا.

وتابع الكاتب الصحفي في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية: كل ذلك أدي إلى أن العملية الانتخابية أصبح يشوبها التجاوزات والمخالفات الانتخابية ، الأمر الذي استدعى إعادة الانتخابات البرلمانية في عدد من الدوائر في 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى و 30 دائرة ملغاة أخرى بالمرحلة الأولى أيضا من الانتخابات.

وأكد أن انتخابات مجلس النواب تمثل أهمية كبيرة ، خاصة وأن الرئيس السيسي أكد مرارا وتكرار أن الانتخابات لابد أن تفرز أعضاء مجلس نواب يعبرون عن إرادة الناخبين ، وبالتالي لن يكون مجلس النواب معبر عن إرادة الناخبين إلا إذا كانت هناك انتخابات برلمانية نزيهة.