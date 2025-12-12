قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حلمي طولان ردا علي منتقديه: لن تستطيعوا إرهابي.. أنا في حمى الرئيس
مصر تواجه منتخب البرازيل قبل كأس العالم
معتز الخصوصي: مجلس النواب لن يعبر عن إرادة المصريين إلا بانتخابات نزيهة
جنبلاط: أؤيد إجراء استفتاء شعبي بشأن انضمام لبنان للاتفاقات الإبراهيمية
فضـ.يحة بسلاح الجو الإسرائيلي.. البيرة تتسبب في إقالة قائد وتهدد عشرات الطيارين
تصوير جوي يوضح تقدم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو
البيت الأبيض: ترامب محبط بشدة من أوكرانيا وروسيا
3 أبراج محظوظة يوم 12 ديسمبر 2025
شراكة حكومية ومجتمعية لتشغيل مصنع غزل الفيوم توفر فرص عمل لـ 2000 سيدة
مرض جلدي يجتاح البحرية الإسرائيلية ويشل دورة تدريبية
بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله
رقية رفعت: الفوز بالمسابقة العالمية للقرآن اصطفاء إلهي.. وأشكر الرئيس السيسي
3 أبراج محظوظة يوم 12 ديسمبر 2025

ريهام قدري

في يومٍ يتوقع أن يحمل الطاقة الإيجابية والفرص الجديدة، يبرز عدد من الأبراج التي ستتلقى حظًا مميزًا يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025، سواء في العمل أو العلاقات أو الصحة


بحسب التوقعات الفلكية، تصدّر برج الحمل، والجوزاء، والسرطان قائمة الأبراج الأكثر حظًا، حيث تشير النجوم إلى فرص كبيرة للتقدم المهني وتحسين العلاقات الاجتماعية. كما يُتوقع أن يتمتع برج العقرب والجدي بطاقة إيجابية تدعم تحقيق أهدافهم وتحقيق مكاسب مادية.


ويؤكد خبراء الأبراج، أن هذا اليوم يحمل طاقات جيدة لجميع الأبراج، لكن أصحاب الأبراج المذكورة سيشعرون بتأثيرها بشكل أكبر، مما قد يفتح أمامهم أبواب النجاح والفرص الجديدة.

رئيس الهستدروت

رئيس اتحاد النقابات العمالية في اسرائيل مهدد بالفصل بسبب ملفات فساد

ترامب

ترامب يهدد فنزويلا: حملة صارمة على شحنات المخدرات قريبا

ترامب

ترامب يشترط التحقق من التحيز السياسي قبل قبول مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات تحققت.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بنهاية 2025

طارق الامير

توقف القلب والكلى.. تطورات حالة طارق الأمير

ازمة محمد صبحي

قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

