تفاصيل جديدة في حريق مخزن تابع لشركة الترسانة في إمبابة
أحمد ياسر ريان: أنتظر فرصة اللعب للزمالك.. ومازلت أحلم بالعودة للأهلي
حلمي طولان ردا علي منتقديه: لن تستطيعوا إرهابي.. أنا في حمى الرئيس
مصر تواجه منتخب البرازيل قبل كأس العالم
معتز الخصوصي: مجلس النواب لن يعبر عن إرادة المصريين إلا بانتخابات نزيهة
جنبلاط: أؤيد إجراء استفتاء شعبي بشأن انضمام لبنان للاتفاقات الإبراهيمية
فضـ.يحة بسلاح الجو الإسرائيلي.. البيرة تتسبب في إقالة قائد وتهدد عشرات الطيارين
تصوير جوي يوضح تقدم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو
البيت الأبيض: ترامب محبط بشدة من أوكرانيا وروسيا
3 أبراج محظوظة يوم 12 ديسمبر 2025
شراكة حكومية ومجتمعية لتشغيل مصنع غزل الفيوم توفر فرص عمل لـ 2000 سيدة
مرض جلدي يجتاح البحرية الإسرائيلية ويشل دورة تدريبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تصوير جوي يوضح تقدم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

الخط الرابع للمترو
الخط الرابع للمترو
حمادة خطاب

كشفت وزارة النقل عن أحدث تصوير جوي للمرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذي يُظهر تقدّم أعمال الحفر والإنشاءات بمختلف قطاعات المشروع.

وقالت الوزارة إن تنفيذ المرحلة الأولى يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، مشيرة إلى أن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني المخطط لها.

وأوضحت أن المرحلة الأولى تمتد بطول 19 كم وتضم 17 محطة (16 نفقية ومحطة سطحية واحدة)، بدءًا من غرب الطريق الدائري بمدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير وميدان الرماية وشارع الهرم، وصولًا إلى محطة الفسطاط. 

وأضافت أن شركات المقاولات المصرية الوطنية تواصل تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمحطات، إلى جانب أعمال الحفر النفقي لنفقي المترو باستخدام 4 ماكينات حفر (2 لكل اتجاه).

محورًا رئيسيًا لربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة 

وأكدت الوزارة أن المشروع يمثل محورًا رئيسيًا لربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، كما يخدم مناطق الكثافة السكانية المرتفعة في الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر.

وتابعت «النقل» أن العمل جارٍ على استكمال الدراسات الخاصة بالمرحلتين الثانية والثالثة والرابعة للمشروع، بما يضمن التكامل مع خطوط المترو والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف وتعزيز شبكة النقل المستدام داخل القاهرة الكبرى.

ومن المتوقع أن ينقل الخط الرابع نحو 1.5 مليون راكب يوميًا بعد اكتماله، بما يدعم تقليل الزحام وتحسين جودة الهواء وتعزيز منظومة النقل الجماعي متعدد الوسائط.

وزارة النقل الخط الرابع لمترو الأنفاق أعمال الحفر السيسي

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

الدوري الممتاز

كاس تصدم بيراميدز بأزمة سحب لقب الدوري من الأهلي | تطور خطير

جدول العطلات الرسمية

إجازات بالجملة.. جدول العطلات الرسمية 2026 بالكامل

منتخب مصر للمحليين

رغم الخروج المهين عربيا.. منتخب مصر يتعرض لعقوبات مالية| تفاصيل

صورة من الفيديو

ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفـ جار منزل.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز

القيادات النسائية خلال الاحتفالية

الأمم المتحدة تكرّم وزيرة التخطيط ضمن القيادات النسائية المصرية الملهمة في احتفالية “أجندة بكين +30”

انفجا خط غاز

انفجار غير معلوم السبب وراء انهيار عقار إمبابة .. والاشتباه في تسريب من إسطوانة بوتاجاز

الضرائب

الضرائب تشرح كيفية احتساب الـ 0% على الخدمات المصدرة

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات تحققت.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بنهاية 2025

طارق الامير

توقف القلب والكلى.. تطورات حالة طارق الأمير

ازمة محمد صبحي

قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

