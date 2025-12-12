تصوير جوي يوضح تقدم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

كشفت وزارة النقل عن أحدث تصوير جوي للمرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذي يُظهر تقدّم أعمال الحفر والإنشاءات بمختلف قطاعات المشروع.

وقالت الوزارة إن تنفيذ المرحلة الأولى يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، مشيرة إلى أن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني المخطط لها.

وأوضحت أن المرحلة الأولى تمتد بطول 19 كم وتضم 17 محطة (16 نفقية ومحطة سطحية واحدة)، بدءًا من غرب الطريق الدائري بمدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير وميدان الرماية وشارع الهرم، وصولًا إلى محطة الفسطاط.

وأضافت أن شركات المقاولات المصرية الوطنية تواصل تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمحطات، إلى جانب أعمال الحفر النفقي لنفقي المترو باستخدام 4 ماكينات حفر (2 لكل اتجاه).

محورًا رئيسيًا لربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة

وأكدت الوزارة أن المشروع يمثل محورًا رئيسيًا لربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، كما يخدم مناطق الكثافة السكانية المرتفعة في الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر.

وتابعت «النقل» أن العمل جارٍ على استكمال الدراسات الخاصة بالمرحلتين الثانية والثالثة والرابعة للمشروع، بما يضمن التكامل مع خطوط المترو والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف وتعزيز شبكة النقل المستدام داخل القاهرة الكبرى.

ومن المتوقع أن ينقل الخط الرابع نحو 1.5 مليون راكب يوميًا بعد اكتماله، بما يدعم تقليل الزحام وتحسين جودة الهواء وتعزيز منظومة النقل الجماعي متعدد الوسائط.