حسين الشحات يوافق على عرض الأهلي لتجديد تعاقده

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تطورات مهمة داخل النادي الأهلي، أبرزها موافقة حسين الشحات لاعب الفريق الأول على تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

ووفقًا لعبد الجواد، فقد أبلغ الشحات إدارة النادي بموافقته المبدئية على العرض المقدم من الأهلي، والذي تبلغ قيمته 17 مليون جنيه، لينهي الجدل حول مستقبله قبل فترة الانتقالات المقبلة.





وأكد الشحات، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، جاهزيته الكاملة للعودة والمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها عقب مباراة الزمالك في الدوري.

وأعرب اللاعب عن سعادته بالعودة مجددًا إلى الملاعب، مشيدًا بأجواء العمل داخل الفريق وروح العائلة التي تربط جميع اللاعبين داخل غرفة الملابس.

كما تحدث عن فترة علاجه، وهنأ الجماهير بالتتويج بلقب السوبر المصري، مؤكدًا تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات مع الأهلي خلال المرحلة القادمة



