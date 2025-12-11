قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الأهلي يعيد تشكيل هجومه بحسم صفقة يزن النعيمات

يزن النعيمات
يزن النعيمات
حمزة شعيب

يثار الجدل خلال الفترة الأخيرة، حول لاعب العربي القطري يزن النعيمات، والذي تيشير التقارير لقرب تعاقد من الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وعلي صعيد آخر، أشارت تقارير صحفية إلي تواصل فريق الاتفاق السعودي مع العربي القطري لمعرفة التفاصيل المالية لضم يزن النعيمات في يناير المقبل.

ويأتي دخول الاتفاق السعودي في مفاوضات مع العربي القطري لضم يزن النعيمات في الوقت الذي يرغب الأهلي فيه في التعاقد مع اللاعب

وقد يشهد عرض الاتفاق السعودي حائط منيعا يمنع الأهلي من التعاقد مع النعيمات في يناير بسبب الراتب السنو الكبير مقارنة براتب الأهلي الذي رصده للاعب.

يزن النعيمات علي رادار الأهلي 

 

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق أن مسئولي النادي أنهوا الاتفاق مع الأردني يزن النعيمات مهاجم العربي القطري لتدعيم هجوم المارد الأحمر في يناير المقبل.

ويعد النعيمات من ابرز لاعبي فريق العربي القطري حيث شارك يزن النعيمات خلال الموسم الحالي مع العربي القطري في 8 مباريات بمعدل دقائق لعب 263 دقيقة سجل 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

وشارك النعيمات في 71 مباراة بالدوري القطري مع الأهلي والعربي، سجل خلالهم 22 هدفا وصنع 20 هدفا آخرين.

وخلال مسيرته الدولية شارك النعيمات مع منتخب الأردن في 58 مباراة في مختلف البطولات سجل 23 هدفا وصنع 15 هدفا.

