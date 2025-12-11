خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن الدوري السعودي.. وعرض تاريخي في الطريق

كشفت مصادر إعلامية سعودية ، أن انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي للمحترفين بات قريبًا للغاية، وسط تحركات مكثفة من أندية القمة لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية، فإن وكلاء تعاقدات في المملكة ما زالوا يواصلون الضغط لإتمام التعاقد مع اللاعب، رغم تجديده عقده مع نادي ليفربول حتى صيف 2027.

وأوضحت الصحيفة أن “الصفقة أصبحت مرهونة بقرار صلاح أولًا، وبمستقبله داخل النادي الإنجليزي، خاصة أنه عنصر أساسي في تشكيل الفريق، وقد يعود فورًا للتشكيل الأساسي حال انتهاء أزمته الحالية”.

عرض سعودي يفوق راتب رونالدو

وفي السياق نفسه، أكدت صحيفة البيان الإماراتية أن أحد أندية المقدمة في الدوري السعودي جهّز عرضًا ماليًا غير مسبوق لضم صلاح، يتفوق على كل المحاولات السابقة، وعلى رأسها عرض الاتحاد البالغ 150 مليون جنيه إسترليني الذي رفضه اللاعب الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الجديد يتضمن:

راتبًا سنويًا هو الأعلى عربيًا وآسيويًا، متجاوزًا راتب البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي النصر.

عقدًا لمدة 3 سنوات مع خيار التمديد.

امتيازات تسويقية ضخمة للاستفادة من الشعبية الجارفة لمحمد صلاح في المنطقة العربية والأسواق الآسيوية.

صلاح بين الأعلى أجرًا عالميًا

ويتقاضى محمد صلاح حاليًا راتبًا سنويًا يقدر بـ 42 مليون جنيه إسترليني مع ليفربول، ليحتل المركز الثامن عالميًا في قائمة أعلى اللاعبين أجورًا، بينما يتصدر رونالدو القائمة براتب يصل إلى 228 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وفق بيانات شبكة lentedesportiva العالمية.

وتؤكد التقارير أن فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قد تشهد خطوة حاسمة، في ظل رغبة الدوري السعودي في جذب نجم عالمي قادر على تقديم إضافة فنية وسوقية ضخمة، ومع حالة الترقب بشأن موقف صلاح مع ليفربول خلال الأسابيع المقبلة.