قرارات عاجلة بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الخاصة
الوادي الجديد تدرس التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية بمراكز المحافظة
البيت الأبيض يحسم الجدل : لا قوات أمريكية في غزة مع الاستقرار الدولية
أزارو يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى سوريا بربع نهائي كأس العرب
التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل
مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو
أول تعليق من نجوى فؤاد بعد توجيه الرئيس السيسي برعاية كبار الفنانين | خاص
الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة
الأزهر: التصدق بالأغطية والملابس وإصلاح الأسقف في الشتاء تكافل حثنا عليه الشرع
كوت ديفوار تطالب واشنطن بنشر طائرات تجسس للقضاء على الإرهاب
منتشر في الأسواق .. نوع خضار يحمى من البواسير وأمراض القلب
فقد الوعي تماما | تطور صادم في حالة طارق الأمير الصحية بالعناية المركزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوط أول سلبي بين المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب

صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب سوريا ومنتخب المغرب وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين المنتخبين، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب على ملعب "خليفة الدولي" في العاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت الشوط الأول سيطرة من جانب منتخب المغرب على مجريات الكرة، والذي هدد مرمى منتخب سوريا بأكثر من فرصة للتهديف ولكن تألق حارس المرمى منع تسجيل الأهداف.

وفي الدقيقة 27 تدخل الفار في كرة من أجل احتساب ركلة جزاء لمنتخب سوريا على مدافع المغرب ولكن عقب قيام الحكم بمراجعة الكرة قال أن ذلك تدخل عادي ولم يحتسب ركلة الجزاء.

وفي الدقيقة 17 تعرض طارق تيسودالي مهاجم المغرب لإصابة بعد اصطدامه بحارس مرمى منتخب سوريا، ليخرج من اللقاء ويحل بدلا منه وليد أزارو.

تشكيل منتخبي سوريا والمغرب

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي المغرب وسوريا، تشكيليهما في اللقاء الذي يجمع المنتخبين ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب على ملعب "خليفة الدولي" في العاصمة القطرية الدوحة.

تشكيل المغرب أمام سوريا

ويدخل طارق السكتيوي مدرب المغرب مباراة سوريا على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي بنعبيد

خط الدفاع: حمزة الموساوي - مروان سعدان - سفيان بوفتيني - محمد بولقسوت.

خط الوسط: محمد ربيع حريمات - أسامة طنان - أمين زحزوح - وليد الكرتي.

خط الهجوم: طارق تيسودالي - كريم البركاوي.

تشكيل سوريا أمام المغرب

بينما يدخل خوسيه لانا المدير الفني لمنتخب سوريا مباراة المغرب في ربع نهائي كأس العرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: إلياس هدايا.

خط الدفاع: أحمد فقا - عبد الرازق محمد - خالد كردغلي - زكريا حنان.

خط الوسط: سيمون أمين - إلمار إبراهام- محمد الصلخدي - محمود الأسود - محمود المواس.

خط الهجوم: أنطونيو يعقوب.

منتخب سوريا منتخب المغرب المغرب بطولة كأس العرب كأس العرب

