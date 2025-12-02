منتخب المغرب يضرب جزر القمر بثلاثية في كأس العرب

حقق منتخب المغرب الفوز على منافسه جزر القمر بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات من بطولة كأس العرب.

سجل أهداف منتخب المغرب كلا من سفيان بوفتيني وطارق تيسودالي وكريم البركاوي وسط تراجع كبير من جانب جزر القمر

وحاول منتخب جزر القمر تقليل الفارق بهدف وحيد جاء بأقدام لاعب منتخب المغرب محمد بو لاكسوت في الدقيقة 56 من عمر المباراة



وجاء تشكيل منتخب المغرب كالتالي :

حراسة المرمى: طارق شهاب

الدفاع: محمد مفيد - أنس باش - بوفتيني سفيان - محمود بنتايك

الوسط: حريمات محمد ربيع - محمد بولكسوت - صابر بوغرين

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله - أمين زحزوح - وليد أزارو