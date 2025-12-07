مدرب منتخب المغرب : لن نواجه السعودية لتحقيق التعادل

كشف طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب عن اخر استعدادات المنتخب لمواجهة السعودية والتي ستقام غدا الاثنين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وأكد السكتيوي خلال المؤتمر الصحفي بالمباراة “المغرب لن يلعب للتعادل أمام الأخضر” مشددا أن المنتخب جاهز للمرحلة القادمة وتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

وأوضح:" منتخب السعودية، لديه أفضلية لإراحة بعض اللاعبين لتفادي الأعباء لكن أكبر شيء خطأ نفعله أن نلعب على نقطة التعادل".

وتابع" سنلعب دون ضغوط نهائيا، وسنضغط لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث، من أجل إسعاد الجماهير، وهذه المباراة تأتي من باب المسئولية".