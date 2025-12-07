الممثلة الأمريكية تيانا ترمب تكشف كواليس علاقتها بنجم كوت ديفوار نيكولاس بيبي

أثارت الممثلة الأمريكية تيانا ترمب جدلًا واسعًا بعد كشفها تفاصيل جديدة حول علاقتها العاطفية مع الدولي الإيفواري نيكولاس بيبي، مؤكدة أن ارتباطهما لم يكن يومًا قائمًا على المال كما يعتقد البعض.

وفي تصريحات إعلامية، شددت ترمب على أنها كانت الداعم الأكبر لبيبي خلال السنوات الأولى من علاقتهما، قائلة: "أنا لست معه من أجل المال، هو لا يدفع لي شيئًا أبدًا. في أول سنة كنا معًا كنت أدفع ثمن تذاكر الطائرة كل أسبوعين لأراه، فقط لأثبت له أنني لا أبحث عن أمواله."

وأضافت أنها تكفلت بالكامل برحلة فخمة نظمتها له بمناسبة عيد ميلاده الثلاثين: "أخذته في رحلة كلفت 30 ألف دولار، دفعت كل شيء بنفسي ولم أستخدم بطاقته المصرفية إطلاقًا."

وأكدت ترمب أنها متمسكة ببيبي بغض النظر عن الظروف المادية أو الأضواء المحيطة به، مضيفة: "حتى بدون مال، بدون عمل، وبدون كاميرات. سأبقى معه، نيكولاس رجل طيب، رغم أنه ليس رومانسيًا جدًا ولا يقول لي دائمًا أحبك أو يأخذني للعشاء."