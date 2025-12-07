قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمكتبة مصر العامة.. الأقصر تفتتح أول ركن أمريكي في الصعيد بدعم يتجاوز 200 ألف دولار|صور
الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
بالليل رقاصة وبالنهار دكتورة.. شروق قاسم تحت الفحص لمشاهدها المثيرة
محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك» دعمًا للحرف اليدوية والتراثية | صور
استثمارات فنكوش.. حبس السفير نصاب شحن المحافظ الإلكترونية
كارثة تضرب مكتبة الآثار المصرية بمتحف اللوفر.. تلف 400 كتاب ووثيقة أثرية
مي عمر: كنت عارفة إن محمد سامي هيرجع في قرار اعتزاله الإخراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الممثلة الأمريكية تيانا ترمب تكشف كواليس علاقتها بنجم كوت ديفوار نيكولاس بيبي

نيكولاس بيبي
نيكولاس بيبي
القسم الرياضي

أثارت الممثلة الأمريكية تيانا ترمب جدلًا واسعًا بعد كشفها تفاصيل جديدة حول علاقتها العاطفية مع الدولي الإيفواري نيكولاس بيبي، مؤكدة أن ارتباطهما لم يكن يومًا قائمًا على المال كما يعتقد البعض.

وفي تصريحات إعلامية، شددت ترمب على أنها كانت الداعم الأكبر لبيبي خلال السنوات الأولى من علاقتهما، قائلة: "أنا لست معه من أجل المال، هو لا يدفع لي شيئًا أبدًا. في أول سنة كنا معًا كنت أدفع ثمن تذاكر الطائرة كل أسبوعين لأراه، فقط لأثبت له أنني لا أبحث عن أمواله."

وأضافت أنها تكفلت بالكامل برحلة فخمة نظمتها له بمناسبة عيد ميلاده الثلاثين: "أخذته في رحلة كلفت 30 ألف دولار، دفعت كل شيء بنفسي ولم أستخدم بطاقته المصرفية إطلاقًا."

وأكدت ترمب أنها متمسكة ببيبي بغض النظر عن الظروف المادية أو الأضواء المحيطة به، مضيفة: "حتى بدون مال، بدون عمل، وبدون كاميرات. سأبقى معه، نيكولاس رجل طيب، رغم أنه ليس رومانسيًا جدًا ولا يقول لي دائمًا أحبك أو يأخذني للعشاء."

نيكولاس بيبي تيانا ترمب صديقة نيكولاس بيبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

منتخب مصر

إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو

ترشيحاتنا

نتنياهو

إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو المقررة غدا بسبب اجتماع دبلوماسي عاجل

نتنياهو

نتنياهو: لن أعتزل الحياة السياسية إذا حصلت على العفو

المستشار الألماني

ميرز: ألمانيا لا تعترف بالدولة الفلسطينية والمرحلة الثانية من خطة السلام تثير الشكوك

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد