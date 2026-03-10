مراد مكرم: اللواء طارق شخصية وطنية أصيلة فى «رأس الأفعى»

نشر الفنان مراد مكرم تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بشأن دوره فى مسلسل “رأس الأفعى”، من خلال شخصية اللواء طارق.

وقال مراد مكرم: “اللواء طارق شخصية وطنية أصيلة زي كتير جدًا في بلدنا، يارب تكون نالت إعجابكم”.

أحداث مسلسل “رأس الأفعى”

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.