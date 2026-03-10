قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة ترد على سؤال لصدى البلد حول زيادة الأجور بالقطاع الخاص ووفرة السلع
الاحتلال يعتقل فلسطينيين ومستوطنون يعتدون على ناشط أجنبي في مسافر يطا
تقرير: خطط إسرائيلية لإلحاق أكبر ضرر بإيران مع احتمالية إنهاء الحرب أمريكيا
الرئيس السيسي: ملف تطوير الشركة الوطنية «مصر للطيران» يحظى بأولوية قصوى
وزير المالية: الدولة قد تتخذ قرارات بتأخير بعض المشروعات
رعب في تل أبيب.. صواريخ متزامنة من لبنان وإيران تشعل الأجواء الإسرائيلية
ضياء رشوان: زيادة الوقود استثنائية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية
وزير البترول: الدولة تقوم باستيراد نحو 28% من البنزين و45% من السولار
فرنسا تكشف عن موقف «شارل ديجول» في الحرب على إيران
موهبة مصرية تشق طريقها في برشلونة.. هل يصبح حمزة عبدالكريم نسخة من محمد صلاح؟
تصريحات متناقضة.. روبيو: الضربات الأمريكية على إيران “استباقية”
الأسبوع المقبل.. وزير المالية يزف أخبارًا سارة للمواطنين بشأن المرتبات
فن وثقافة

مراد مكرم: اللواء طارق شخصية وطنية أصيلة فى «رأس الأفعى»

مراد مكرم
مراد مكرم
أحمد إبراهيم

نشر الفنان مراد مكرم تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بشأن دوره فى مسلسل “رأس الأفعى”، من خلال شخصية اللواء طارق. 

وقال مراد مكرم: “اللواء طارق شخصية وطنية أصيلة زي كتير جدًا في بلدنا، يارب تكون نالت إعجابكم”. 

أحداث مسلسل “رأس الأفعى” 

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.

