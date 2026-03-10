قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات.. إغلاق مصفاة الرويس التابعة لأدنوك
الحكومة ترد على سؤال لصدى البلد حول زيادة الأجور بالقطاع الخاص ووفرة السلع
الاحتلال يعتقل فلسطينيين ومستوطنون يعتدون على ناشط أجنبي في مسافر يطا
تقرير: خطط إسرائيلية لإلحاق أكبر ضرر بإيران مع احتمالية إنهاء الحرب أمريكيا
الرئيس السيسي: ملف تطوير الشركة الوطنية «مصر للطيران» يحظى بأولوية قصوى
وزير المالية: الدولة قد تتخذ قرارات بتأخير بعض المشروعات
رعب في تل أبيب.. صواريخ متزامنة من لبنان وإيران تشعل الأجواء الإسرائيلية
ضياء رشوان: زيادة الوقود استثنائية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية
وزير البترول: الدولة تقوم باستيراد نحو 28% من البنزين و45% من السولار
فرنسا تكشف عن موقف «شارل ديجول» في الحرب على إيران
موهبة مصرية تشق طريقها في برشلونة.. هل يصبح حمزة عبدالكريم نسخة من محمد صلاح؟
تصريحات متناقضة.. روبيو: الضربات الأمريكية على إيران “استباقية”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد رزق: جومانا مراد مريحة في الشغل ومش دلوعة

أحمد رزق
أحمد رزق
أحمد إبراهيم

كشف الفنان أحمد رزق عن تعاونه مع الفنانة جومانا مراد في مسلسل “اللون الأسود”، والذي يعرض فى  موسم رمضان الحالي 2026.

وقال أحمد رزق، فى لقاء ببرنامج “et بالعربى”: “شغلي مع جومانا مراد من أحلى الكواليس اللي قابلتها في حياتي، جومانا مراد مريحة في الشغل ومش دلوعة، ممكن نشتغل أكتر من 15 ساعة يوميًا وبتستحمل، مفيش زيها كتير في الوسط الفني، في فنانات كتير بيزهقوا”.

وأضاف أنه مهموم بتقديم قضية في المجتمع من خلال تسليط الضوء على الأطفال المصابين بالتوحد. 

وأوضح أحمد رزق: “بنناقش موضوع مهتم بيه من زمان، واتكلمت عنه في أكثر من عمل، وهو موضوع التوحد، الولاد دول علشان ندمجهم جوا المجتمع مهم جدًا، لأن عددهم في تزايد”.

مسلسل اللون الأزرق

أحداث مسلسل اللون الأزرق في إطار اجتماعى تشويقى، حول شخصية «آمنة» التي تعود إلى مصر برفقة زوجها «أدهم» وابنهما «حمزة» بعد انتهاء عقد عمل الزوج في الإمارات بشكل مفاجئ، لتواجه الأسرة واقعًا قاسيًا أثناء محاولتها استكمال علاج الطفل المصاب بطيف التوحد، وتتصاعد الأحداث مع الضغوط المهنية والنفسية التى تعيشها «آمنة»، إلى جانب هواجس حلم متكرر ينذر بقرب رحيلها، وخوفها العميق من ترك طفلها وحيدًا في مجتمع لا يرحم.

 أبطال مسلسل اللون الأزرق

ويشارك في بطولة مسلسل اللون الأزرق عدد كبير من الفنانين بينهم جومانا مراد وأحمد رزق ونجلاء بدر وأحمد بدير وحنان سليمان ويارا قاسم وكنزي هلال وكمال أبو رية، إلى جانب عدد من الفنانين، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

جومانا مراد الفنانة جومانا مراد أعمال جومانا مراد أحمد رزق الفنان أحمد رزق مسلسل اللون الأزرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

ترشيحاتنا

بطاطس كروكيت

هنتسحر إيه النهاردة.. طعمية العدس وبطاطس كروكيت

الجلاش بالبسبوسة

طريقة عمل الجلاش بالبسبوسة في الفرن

الكوليسترول

نوع ياميش غير متوقع يخفض الكوليسترول بالدم

بالصور

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة

طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة..
طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة..
طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة..

يظهر في صمت.. 6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم.. تناولها يوميًا تفيد صحتك

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد