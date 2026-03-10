أحمد رزق: جومانا مراد مريحة في الشغل ومش دلوعة

كشف الفنان أحمد رزق عن تعاونه مع الفنانة جومانا مراد في مسلسل “اللون الأسود”، والذي يعرض فى موسم رمضان الحالي 2026.

وقال أحمد رزق، فى لقاء ببرنامج “et بالعربى”: “شغلي مع جومانا مراد من أحلى الكواليس اللي قابلتها في حياتي، جومانا مراد مريحة في الشغل ومش دلوعة، ممكن نشتغل أكتر من 15 ساعة يوميًا وبتستحمل، مفيش زيها كتير في الوسط الفني، في فنانات كتير بيزهقوا”.

وأضاف أنه مهموم بتقديم قضية في المجتمع من خلال تسليط الضوء على الأطفال المصابين بالتوحد.

وأوضح أحمد رزق: “بنناقش موضوع مهتم بيه من زمان، واتكلمت عنه في أكثر من عمل، وهو موضوع التوحد، الولاد دول علشان ندمجهم جوا المجتمع مهم جدًا، لأن عددهم في تزايد”.

مسلسل اللون الأزرق

أحداث مسلسل اللون الأزرق في إطار اجتماعى تشويقى، حول شخصية «آمنة» التي تعود إلى مصر برفقة زوجها «أدهم» وابنهما «حمزة» بعد انتهاء عقد عمل الزوج في الإمارات بشكل مفاجئ، لتواجه الأسرة واقعًا قاسيًا أثناء محاولتها استكمال علاج الطفل المصاب بطيف التوحد، وتتصاعد الأحداث مع الضغوط المهنية والنفسية التى تعيشها «آمنة»، إلى جانب هواجس حلم متكرر ينذر بقرب رحيلها، وخوفها العميق من ترك طفلها وحيدًا في مجتمع لا يرحم.

أبطال مسلسل اللون الأزرق

ويشارك في بطولة مسلسل اللون الأزرق عدد كبير من الفنانين بينهم جومانا مراد وأحمد رزق ونجلاء بدر وأحمد بدير وحنان سليمان ويارا قاسم وكنزي هلال وكمال أبو رية، إلى جانب عدد من الفنانين، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.