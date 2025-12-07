خطوات شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم الخطوات الرسمية المعتمدة لشراء تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2026 FIFA، بعد إجراء قرعة البطولة يوم 5 ديسمبر المقبل وتحديد مباريات المنتخب الوطني المصري.

ويتم شراء التذاكر عبر بوابة التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

و ذلك وفق ما أكده الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد الذي حدد خطوات العملية على النحو التالي:



أولاً - إنشاء حساب على منصة تذاكر فيفا

يشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم إنشاء حساب شخصي على منصة تذاكر فيفا FIFA TICKETING ACCOUNT) قبل التقديم على التذاكر، حيث لن يسمحبتقديم الطلب أو استلام التذاكر دون وجود حساب مفعل.

ثانيا - فترة التقديم

يفتح باب التقديم للحصول على التذاكر خلال الفترة من 11 ديسمبر 2025 وحتى 13 يناير 2026، وذلك حصريا عبر بوابة التذاكر الرسمية لفيفا.



ثالثًا - السحب العشوائي لتخصيص التذاكر لجماهير مصر

بعد انتهاء فترة التقديم، ستقوم فيفا بإجراء سحب عشوائي

(RANDOM SELECTION DRAW على التذاكر المخصصة لجماهير مصر ضمن وذلك خلال الفترة من ،EGYPT PMA SUPPORTERS' ALLOCATION حصة يناير إلى فبراير 2026.



رابعا - مرحلة السداد

عقب إعلان نتائج السحب، يبدأ سداد قيمة التذاكر مباشرة خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، ويعد السداد شرطًا إلزاميا لتأكيد الحجز.



خامسا - استلام التذاكر

سيتم إرسال جميع التذاكر المقبولة للجماهير في صورة رقمية عبر البريد الإلكتروني، باستخدام رمز QR CODE معتمد للدخول إلى الملاعب.



سادسا - إعادة بيع التذاكر

أوضح دكتور مصطفى عزام أنه تقدّم رسميًا إلى فيفا بطلب تفعيل خدمة إعادة بيع التذاكر (RESALE) للجماهير غير القادرة على الحضور، وذلك حصريا عبر منصة فيفا حتى يمكن استعادة قيمة التذاكر لمن لم يتمكن من السفر أو الحضور.



سابعًا - الحد الأقصى المسموح به للشراء وفق لوائح فيفا عدد 4 تذاكر لكل مباراة وعدد 40 تذكرة كحد أقصى للبطولة بالكامل لكل أسرة.



