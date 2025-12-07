قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمكتبة مصر العامة.. الأقصر تفتتح أول ركن أمريكي في الصعيد بدعم يتجاوز 200 ألف دولار|صور
الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
بالليل رقاصة وبالنهار دكتورة.. شروق قاسم تحت الفحص لمشاهدها المثيرة
محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك» دعمًا للحرف اليدوية والتراثية | صور
استثمارات فنكوش.. حبس السفير نصاب شحن المحافظ الإلكترونية
كارثة تضرب مكتبة الآثار المصرية بمتحف اللوفر.. تلف 400 كتاب ووثيقة أثرية
مي عمر: كنت عارفة إن محمد سامي هيرجع في قرار اعتزاله الإخراج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مساعد مدرب السعودية يكشف آخر الاستعدادات لمواجهة المغرب

منتخب السعودية
منتخب السعودية
ياسمين تيسير

كشف فرانسوا رودريجيز، مساعد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية عن اخر استعدادات المنتخب لمواجهة المغرب، التي ستقام غدا الإثنين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وأكد رودريجيز في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “هيرفي رينارد سيعود مجددًا لإدارة مباراة المغرب القادمة في بطولة كأس العرب، وهو من سيحدد التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراة أسود الأطلس، وأنا سأعود إلى عملي مجددًا كمدرب مساعد مع المنتخب”.

وأكمل “من الوارد إجراء بعض التعديلات على تشكيل المنتخب السعودي أمام المغرب، هذا الأمر سيتم تحديده، عقب عودة رينارد إلى قطر خلال الساعات القادمة، خاصة وأنه على متن الطائرة في الوقت الحالي”.

وتابع: "الأهم أن يلعب الجميع، الفريق لدينا تنافسي، لم نقرر ذلك بعد ولدينا متسع من الوقت لاتخاذ القرارات، لا نريد ارتكاب حماقات سنلعب أمام فريق المغرب وهو فريق قوي هجوميا، سننتظر وصول المدرب وسنقوم بتقديم الملاحظات وفق ما رأيناه، نحن هادئون جدا تجاه ذلك وهدفنا صدارة المجموعة".

منتخب السعودية المغرب كأس العرب

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

