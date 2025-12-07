مساعد مدرب السعودية يكشف آخر الاستعدادات لمواجهة المغرب

كشف فرانسوا رودريجيز، مساعد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية عن اخر استعدادات المنتخب لمواجهة المغرب، التي ستقام غدا الإثنين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وأكد رودريجيز في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “هيرفي رينارد سيعود مجددًا لإدارة مباراة المغرب القادمة في بطولة كأس العرب، وهو من سيحدد التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراة أسود الأطلس، وأنا سأعود إلى عملي مجددًا كمدرب مساعد مع المنتخب”.

وأكمل “من الوارد إجراء بعض التعديلات على تشكيل المنتخب السعودي أمام المغرب، هذا الأمر سيتم تحديده، عقب عودة رينارد إلى قطر خلال الساعات القادمة، خاصة وأنه على متن الطائرة في الوقت الحالي”.

وتابع: "الأهم أن يلعب الجميع، الفريق لدينا تنافسي، لم نقرر ذلك بعد ولدينا متسع من الوقت لاتخاذ القرارات، لا نريد ارتكاب حماقات سنلعب أمام فريق المغرب وهو فريق قوي هجوميا، سننتظر وصول المدرب وسنقوم بتقديم الملاحظات وفق ما رأيناه، نحن هادئون جدا تجاه ذلك وهدفنا صدارة المجموعة".