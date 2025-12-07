ملكية ناد ودور سفير سياحي.. تفاصيل العرض السعودي التاريخي لخطف محمد صلاح

كشفت شبكة "TEAMTALK" العالمية أن الدوري السعودي للمحترفين يستعد لتقديم عرض ضخم من أجل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

واشتعلت الأجواء داخل ليفربول بعد تصريحات محمد صلاح، التي فتح فيها النار على إدارة النادي والجهاز الفني، ملمحا إلى أن الريدز نكثوا وعودهم معه، وأن هناك من يسعى لإبعاده عن الفريق.

وبحسب الشبكة، فإن مسؤولي الدوري السعودي سبق أن أجروا محادثات مع وكيل صلاح قبل تجديد عقده مع ليفربول، حيث عرضوا عليه صفقة مالية قياسية تصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني سنويًا (نحو 200 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما يتقاضاه كريستيانو رونالدو مع نادي النصر.

ولا تقتصر المغريات على الجانب المالي فقط، إذ تتضمن الصفقة أيضًا إمكانية منح صلاح ملكية جزئية لأحد الأندية مستقبلاً، بالإضافة إلى دوره كسفير سياحي للمملكة، في إطار مساعي السعودية لجذب أبرز نجوم العالم وتعزيز مكانة الدوري السعودي على الساحة الدولية.

وأكد محمد صلاح أنه قدم الكثير على مدار سنواته مع الريدز، لكنه يجد نفسه فجأة خارج التشكيل للمباراة الثالثة على التوالي، دون تفسير واضح، مشيرًا إلى أن علاقته بالمدرب آرني سلوت "انقطعت فجأة"، وأنه يشعر بأن النادي يتجاهله ويلقي عليه اللوم في تراجع النتائج.

ووصلت حدة الأزمة إلى حد قوله إنه أبلغ عائلته بالحضور إلى مباراة برايتون لأنها قد تكون مباراته الأخيرة في آنفيلد قبل التوجه إلى كأس أمم إفريقيا.

وألمح صلاح إلى أنه قد يكون مستعدًا للرحيل، خاصة مع شعوره بأن النادي لم يعد يحميه، بينما يتمسّك سلوت بقراراته الفنية، مدعومًا بسلطة كاملة على غرفة الملابس.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت مزيدًا من التفاصيل، مؤكدة أن صلاح بدا غاضبًا ومحبَطًا خلال مواجهة ليدز، إذ جلس على الدكة بملامح خفية خلف قناع وسترة ثقيلة، قبل أن يبدأ الإحماء بسرعة "تعكس حالة انفجار داخلي"، على حد وصف التقرير.

لكن الأزمة الحقيقية، كما تقول الصحيفة، لا تدور فقط بين صلاح وسلوت، بل تمتد إلى أعلى مستويات النادي، فالإدارة العليا، بقيادة مايكل إدواردز وريتشارد هيوز، تواجه اختبارًا معقدا: هل تدعم اللاعب الأسطوري الذي يقترب من عامه الـ34 ونهاية عقده؟ أم تقف إلى جانب المدرب الذي قاد الفريق لحصد لقب الدوري في الموسم الماضي؟