رئيس الوزراء: نشهد ظرفاً استثنائياً.. وإجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق العام
الدفاعات الجوية السعودية تواصل اعتراض وتدمير المسيرات المخترقة للمجال الجوي
في اتصال هاتفي.. وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان التصعيد الحاد بمنطقة غرب آسيا
تعرف على موعد انخفاض سعر البنزين
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف وبيت الزكاة والصدقات يوزعان 5000 حصة من المواد الغذائية في خمس محافظات

عبد الرحمن محمد

تواصلت جهود وزارة الأوقاف  بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري في دعم الأسر الأولى بالرعاية بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف، وبرعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، من خلال توزيع حصة من المواد الغذائية، ضمن خطة الوزارة في التوزيع؛ تعزيزًا لقيم التكافل الاجتماعي وتوسيعًا لمظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

وشهدت مديريات أوقاف بني سويف، والبحر الأحمر، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ تنفيذ المبادرة، في إطار تنسيق كامل مع الجهات المعنية، وإعداد قوائم دقيقة بالمستحقين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف المراكز والقرى.

وجرت عمليات التوزيع بإشراف قيادات المديريات، بما يعكس حرص الجانبين على إحكام منظومة العمل الخيري وتحقيق العدالة في التوزيع، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك الذي تتجلى فيه معاني الرحمة والتراحم.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرار هذا التعاون المثمر لتنفيذ مزيد من المبادرات المجتمعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الدينية والوطنية بضرورة دعم الأسر البسيطة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي وتعزيز روح التضامن بين أبناء الوطن.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

