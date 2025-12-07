المغرب تواجه الإكوادور وديًا في مارس استعدادا لكأس العالم 2026

يواصل المنتخب المغربي برنامج تحضيراته المكثف لكأس العالم 2026، وذلك بخوض مباراة ودية قوية أمام منتخب الإكوادور خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس المقبل، بمدينة مدريد الإسبانية أي بعد نهاية كأس أمم إفريقيا.

وكشف الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم عن إقامة هذه المواجهة الودية، مؤكدا توصله لاتفاق رسمي مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإجراء المباراة في العاصمة الإسبانية، التي أصبحت وجهة مفضلة لعدد من المنتخبات خلال فترات التوقف، بفضل توفر مرافق تدريبية عالية الجودة وسهولة التنقل.

وجاء هذا الموعد في إطار استراتيجية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للرفع من جاهزية أسود الأطلس قبل دخول غمار المونديال، حيث أوقعتها القرعة في مجموعة صعبة تضم البرازيل، هايتي واسكتلندا.