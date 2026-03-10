نقل تشغيل رحلات إيركايرو الدولية إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة

قررت وزارة الطيران المدني، نقل سفر ووصول جميع الرحلات الدولية لشركة إيركايرو إلى مبنى الرحلات الموسمية، ونقل سفر ووصول رحلاتها الداخلية إلى مبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي، وذلك اعتبارًا من الدقيقة الأولى من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني لتطوير منظومة النقل الجوي والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يتواكب مع الزيادة المتنامية بالمطار وارتفاع معدلات التشغيل وإعادة توزيعها بصورة أكثر كفاءة على مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي بما يُسهم في تقديم تجربة سفر أكثر إنسيابية وسلاسة.

وتأتي هذه الخطوة سعيًا لتحسين تجربة سفر الركاب عبر مطار القاهرة الدولي ورفع معدلات الانتظام بما يُدعم ثقة المسافرين على متن رحلات الشركة.

هذا وتواصل شركة إيركايرو تطوير منظومة خدماتها التشغيلية وفق أحدث المعايير الدولية، دعمًا لرؤية وزارة الطيران المدني التي تستهدف الإرتقاء بقطاع الطيران المصري وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.