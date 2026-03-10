قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: تشكيل لجنة أزمة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الأحداث الجارية
وزير الخارجية: الحكومة تواصل جهودها لتأمين العالقين المصريين.. وتدعو لوقف الحرب
كأس العالم 2026 في موعده.. فيفا تحسم الجدل
لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
أخبار البلد

نقل تشغيل رحلات إيركايرو الدولية إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة

إيركايرو
إيركايرو
نورهان خفاجي

قررت وزارة الطيران المدني، نقل سفر ووصول جميع الرحلات الدولية لشركة إيركايرو إلى مبنى الرحلات الموسمية، ونقل سفر ووصول رحلاتها الداخلية إلى مبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي، وذلك اعتبارًا من الدقيقة الأولى من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني لتطوير منظومة النقل الجوي والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يتواكب مع الزيادة المتنامية بالمطار وارتفاع معدلات التشغيل وإعادة توزيعها بصورة أكثر كفاءة على مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي بما يُسهم في تقديم تجربة سفر أكثر إنسيابية وسلاسة.

وتأتي هذه الخطوة سعيًا لتحسين تجربة سفر الركاب عبر مطار القاهرة الدولي ورفع معدلات الانتظام بما يُدعم ثقة المسافرين على متن رحلات الشركة.

هذا وتواصل شركة إيركايرو تطوير منظومة خدماتها التشغيلية وفق أحدث المعايير الدولية، دعمًا لرؤية وزارة الطيران المدني التي تستهدف الإرتقاء بقطاع الطيران المصري وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

