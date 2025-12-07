بالأرقام.. غزارة تهديفية فى الجولة الثانية بـ كأس العرب 2025

تعادل منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان أمام نظيره منتخب الإمارات بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت في ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.



وبهذه النتيجة احتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادلين أمام منتخبي الكويت والإمارات في المجموعة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب بقطر 2025.



وشهدت الجولة الثانية غزارة تهديفية فى المباريات التي أقيمت ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025 بقطر وتم إحراز 24 هدفا وجاءت النتائج على النحو التالي:



فلسطين vs تونس: 2-2



قطر vs سوريا: 1-1



عُمان vs المغرب: 0-0



جزر القمر vs السعودية: 1-3



الكويت vs الأردن: 1-3



البحرين vs الجزائر: 1-5



السودان vs العراق: 0-2



الإمارات × مصر: 1-1.



ترتيب مجموعة مصر بـ كأس العرب

1- الأردن.. 6 نقاط



2- مصر نقطتين



3- الكويت نقطة واحدة



4- الإمارات نقطة واحدة



سيناريوهات تأهل مصر لربع نهائي كأس العرب

ويواجه منتخب مصر الثاني عدة سيناريوهات من أجل بلوغ ربع نهائي كأس العرب يأتي في مقدمتها تحقيق الفوز بأي نتيجة أمام نظيره منتخب الأردن يوم الثلاثاء القادم بغض النظر عن فوز اي منتخب في لقاء الإمارات والكويت في الجولة الأخيرة.



وفى حالة تعادل منتخب مصر الثاني أمام الأردن بأي نتيجة وكذلك تعادل الإمارات والكويت بأي نتيجة أيضا بحيث يصل كل منهما عند نقطتين يصعد منتخب الفراعنة حيث يمتلك في تلك الحالة 3 نقاط من 3 تعادلات ويرافق منتخب الأردن صاحب الـ 6 نقاط إلي ربع نهائي كأس العرب.



وفي حال خسارة منتخب مصر الثاني أمام الأردن وتعادل منتخبي الكويت والإمارات سلبيا وتساوي الثلاث منتخبات عند نقطتين يتم اللجوء إلي المواجهات المباشرة بين المنتخبات الثلاث وفارق الأهداف واللعب النظيف وفقا للائحة المنظمة لبطولة كاس العرب بقطر 2025 لمرافقة أحدهم منتخب النشامى إلي الدور ربع النهائي.



كيف يتم حسم التأهل عند تساوي النقاط في كأس العرب 2025؟

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة وليس فارق الأهداف العام

عدد الأهداف المسجلة بين المنتخبات المتعادلة

فارق الأهداف الكلّي في ترتيب المجموعة

اللعب النظيف وعدد الإنذارات والطرد

في حال استمرار التعادل يحسم التأهل للمنتخب صاحب التصنيف الأعلى حسب التصنيف العالمي