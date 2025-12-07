قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميرز: سبب عدم زيارة نتنياهو لألمانيا هو مذكرة توقيف المحكمة الجنائية
صحة الشيوخ تناقش مقترح بمراجعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
الأفضل دائمًا.. أحمد شوبير يدعم محمد صلاح في أزمته الأخيرة
بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لمعالجة المخلفات البترولية نوويًا بطريقة آمنة
طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
حكم المداومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر
محافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصر
عبور تاريخي للحوض العائم "GREEN DOCK 3" عبر قناة السويس مع تدابير ملاحية خاصة
احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
نتنياهو: الفلسطينيون امتلكوا دولة سابقا وحاولوا تدمير إسرائيل منها
رياضة

الجولة الأخيرة.. كيف يتم حسم التأهل عند تساوي النقاط في كأس العرب 2025؟

يسري غازي

تعادل منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان أمام نظيره منتخب الإمارات بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت في ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

وبهذه النتيجة احتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادلين أمام منتخبي الكويت والإمارات في المجموعة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب بقطر 2025.
 

ترتيب مجموعة مصر بـ كأس العرب
1- الأردن.. 6 نقاط

2- مصر نقطتين

3- الكويت نقطة واحدة

4- الإمارات نقطة واحدة
 

سيناريوهات تأهل مصر لربع نهائي كأس العرب
ويواجه منتخب مصر الثاني عدة سيناريوهات من أجل بلوغ ربع نهائي كأس العرب يأتي في مقدمتها تحقيق الفوز بأي نتيجة أمام نظيره منتخب الأردن يوم الثلاثاء القادم بغض النظر عن فوز اي منتخب في لقاء الإمارات والكويت في الجولة الأخيرة.

وفى حالة تعادل منتخب مصر الثاني أمام الأردن بأي نتيجة وكذلك تعادل الإمارات والكويت بأي نتيجة أيضا بحيث يصل كل منهما عند نقطتين يصعد منتخب الفراعنة حيث يمتلك في تلك الحالة 3 نقاط من 3 تعادلات ويرافق منتخب الأردن صاحب الـ 6 نقاط إلي ربع نهائي كأس العرب.

وفي حال خسارة منتخب مصر الثاني أمام الأردن وتعادل منتخبي الكويت والإمارات سلبيا وتساوي الثلاث منتخبات عند نقطتين يتم اللجوء إلي المواجهات المباشرة بين المنتخبات الثلاث وفارق الأهداف واللعب النظيف وفقا للائحة المنظمة لبطولة كاس العرب بقطر 2025 لمرافقة أحدهم منتخب النشامى إلي الدور ربع النهائي.
 

كيف يتم حسم التأهل عند تساوي النقاط في كأس العرب 2025؟
فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة وليس فارق الأهداف العام


عدد الأهداف المسجلة بين المنتخبات المتعادلة


فارق الأهداف الكلّي في ترتيب المجموعة


اللعب النظيف وعدد الإنذارات والطرد


في حال استمرار التعادل يحسم التأهل للمنتخب صاحب التصنيف الأعلى حسب التصنيف العالمي

منتخب مصر حلمي طولان كأس العرب منتخب الكويت منتخب الإمارات

