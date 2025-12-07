قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة الكندي التعاون التنموي ودعم جهود الإغاثة في غزة
رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
افحصوها قبل الشراء.. تحذيرات من عيوب خطيرة في السيارات المستعملة
عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص لأمطار متفرقة ورياح
وزير الخارجية يؤكد من الدوحة أهمية وقف إطلاق النار في السودان ودعم الاستقرار الإقليمي
مصادر إسرائيلية: ترامب يوصي نتنياهو بالتحول للدبلوماسية
غدًا.. محاكمة المتهم بالاعتداء على طلاب مدرسة الإسكندرية للغات
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ببلقاس بالدقهلية
نفسي أجيب آيفون.. تفاصيل صادمة خلال محاكمة عامل بالسرقة في السلام
أونروا: تشخيص 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد
ناقد رياضي: منتخب مصر أهدر المواجهات السهلة بكأس العرب.. وموقفه صعب في لقاء الأردن|فيديو

صورة أرشيفية
إسراء صبري

أعرب الناقد الرياضي عبد الحميد فراج عن استيائه من الأداء الذي قدمه المنتخب المصري في بطولة كأس العرب، مؤكداً أن التعادل المخيب أمام الكويت كان بداية الأزمة وليس التعادل الأخير مع الإمارات.
 

وأوضح فراج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن المنتخب أهدر العديد من الفرص السهلة في المباراتين، وهو ما أدى إلى الاكتفاء بنقطتين فقط، ليجد نفسه في موقف صعب قبل مواجهة الأردن.
 

وأشار إلى أن المنتخب الأردني يُعد الأقوى في المجموعة، وقد ضمن بالفعل صدارة الترتيب والتأهل، ما يجعل المواجهة أكثر تعقيداً على المنتخب الوطني.

وانتقد اختيارات المدير الفني حلمي طولان في التشكيل الأساسي خلال المباراتين السابقتين، خاصة الاعتماد على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب أمام فرق لا تحتاج إلى هذا التمركز الدفاعي.

