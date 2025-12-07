ناقد رياضي: منتخب مصر أهدر المواجهات السهلة بكأس العرب.. وموقفه صعب في لقاء الأردن|فيديو

أعرب الناقد الرياضي عبد الحميد فراج عن استيائه من الأداء الذي قدمه المنتخب المصري في بطولة كأس العرب، مؤكداً أن التعادل المخيب أمام الكويت كان بداية الأزمة وليس التعادل الأخير مع الإمارات.



وأوضح فراج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن المنتخب أهدر العديد من الفرص السهلة في المباراتين، وهو ما أدى إلى الاكتفاء بنقطتين فقط، ليجد نفسه في موقف صعب قبل مواجهة الأردن.



وأشار إلى أن المنتخب الأردني يُعد الأقوى في المجموعة، وقد ضمن بالفعل صدارة الترتيب والتأهل، ما يجعل المواجهة أكثر تعقيداً على المنتخب الوطني.



وانتقد اختيارات المدير الفني حلمي طولان في التشكيل الأساسي خلال المباراتين السابقتين، خاصة الاعتماد على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب أمام فرق لا تحتاج إلى هذا التمركز الدفاعي.