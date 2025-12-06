عمرو أديب يعلق على أداء المنتخب المصري في كأس العرب .. ماذا قال؟

علق الإعلامي عمرو أديب، على تعادل مصر والإمارات في ثاني مباريات المنتخبين في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، موضحا المنتخب يقدم أداء حزينًا جدًا في البطولة وأحد أسباب الأداء الحزين هو أن الجميع كان يتوقع فوز مصر على الإمارات.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «الحكاية»، مساء السبت، أن مصر قدمت أداء ضعيفا للغاية والمشكلة قائمة في جميع المنتخبات المصرية وكذلك في الأندية، ما يستلزم ضرورة الاعتماد على خبراء في هذا المجال.

موضحا أن الكرة المصرية لديها مشكلة كبيرة في صناعة كرة هجومية وفي خلق الفرص خلال المباريات، ما يجعل الفرق المصرية شبه غير موجودة خلال المباريات.

وشدد على أن مثل هذا الأداء الضعيف سيتكرر خلال بطولة كأس أمم إفريقيا، وسيحدث أيضًا في كأس العالم بسبب الأزمات الفنية التي تواجهها الكرة المصرية.

وحوّل منتخب مصر تأخره أمام الإمارات بهدف للتعادل بهدف لمثله في الجولة الثانية من دور المجموعات ليرفع رصيده إلى نقطتين، ويُحسم الأمر في الجولة المقبلة أمام الأردن الذي ضمن تأهله متصدرًا برصيد ست نقاط.