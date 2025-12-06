ياسين منصور ضيفا على عمرو أديب اليوم

يحل ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي ضيفا مساء اليوم على الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية عبر قناة mbc، للحديث عن تجاربه وخبراته الإدارية والاقتصادية.



ويكشف ياسين منصور خلال اللقاء عن العديد من الجوانب التي تخص تواجده داخل النادي الأهلي منذ سنوات طويلة وتوليه منصب نائب رئيس النادي في قائمة محمود الخطيب، خلال الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.



ومن المنتظر أن يكشف منصور عن الخطط التي يعمل عليها مجلس الإدارة لتحقيق تطلعات الجماهير من خلال الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد ولاسم وشعبية الأهلي.