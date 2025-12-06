قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 6-12-2025

الذهب
الذهب
محمد يحيي

صعد سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 6-12-2025 داخل محلات الصاغة المصرية

صعود جديد

وبحسب ما كشفته بيانات الأسواق فقد ارتفع سعر الذهب مجدداً مقدار 20 جنيها بعد هبوط سجله المعدن الأصفر مع بدء التعاملات المسائية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

تذبذب الذهب

وسجل سعر الذهب تذبذبا كبيرا خلال الأسابيع الماضية حيث فقد 25 جنيها مع بدء التعاملات المسائية بالرغم من صعوده أمس بقيمة 35 جنيها أمس.

وفقد الذهب ما يقارب من 500 جنيه على الأقل منذ قرابة الـ4 أسابيع الماضية

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 5595 جنيها .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  6394 جنيها للبيع و 6440 جنيها للشراء

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 5595 جنيها للبيع و 5635 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4795 جنيها للبيع و 4830 جنيها للشراء. 

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  3770 جنيها للبيع و 3756 جنيها للشراء

سعر  أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4216 دولارا للبيع و 4217 دولارا للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 44.76 ألف جنيه للبيع و 45.08 ألف جنيه للشراء

انخفاض أسعار الذهب بعد وقف إطلاق النار في غزة مع بقائها فوق مستوى 4000 دولار للأوقية

الذهب في السوق العالمية

انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي حيث عززت التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل المعنويات، بينما واجه الذهب عمليات البيع لجني الأرباح قبل الاجتماع المرتقب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 4163 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في 6 أسابيع عند المستوى 4264 دولارا للأونصة، وبلغ هامش حركة الذهب 100 دولار.

وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 4226 دولارا للأونصة ليغلق الأسبوع عند 4198 دولارا للأونصة، بحسب تحليل جولد بيليون.

استمر الذهب في التذبذب خلال معظم فترات الأسبوع الماضي حول المستوى 4200 دولار للأونصة في تحركات عرضية بدون اتجاه محدد، ليسجل السعر أعلى مستوى في 6 أسابيع قبل أن يتراجع عند اغلاق الأسبوع ليغلق تحت المستوى 4200 دولار للأونصة.

شهدت الأسواق الأسبوع الماضي تزايد في التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل الاحتمالات في الأسواق إلى قرابة 90%.

طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد تناول التمر على الريق
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
