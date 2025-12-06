سعر الجنية الذهب اليوم السبت 6-12-2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط ، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية فى توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت فى مصر..


سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 نحو 6440 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، يسجل نحو 5635 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم
أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 نحو 4830 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 يسجل نحو 3756 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب 45080 جنيهًا خلال تداولات اليوم.

سعر أوقية الذهب اليوم

عاد الذهب إلى صعوده خلال جلسة أمس الجمعة، بعد جلستين من التذبذب والحركات الضعيفة، ليعود الذهب للتداول فوق مستوى 4200 دولار للأونصة، وعاد الزخم للتوجه صعوداً من جديد، بحسب موقع Gold Billion.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

