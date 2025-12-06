سعر الذهب مساء اليوم 6-12-2025

تراجع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 6-12-2025 في محلات الصاغة المختلفة .

نزيف جديد

مع بدء تعاملات مساء اليوم فقد الذهب ما يقارب من 25 جنيه من قيمته بالمقارنة بما كان عليه في تداولات أمس .

تذبذب مستمر

ويتعرض الذهب لحالة من التذبذب منذ أكثر من 4 أسابيع، ففي بداية تعاملات مساء أمس صعد سعر المعدن الأصفر مقدار 35 جنيه في المتوسط إلا أنه فقدها في تداولات اليوم

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث سجله متوسط سعر الذهب نحو 5575 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6371 جنيه للبيع و 6417 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5575 جنيه للبيع و 5615 جنيه للشراء

سعر عيار 18اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4778 جنيه للبيع و 4812 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3716 جنيه للبيع و 3743 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 44.6 ألف جنيه للبيع و 44.92 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4198 دولار للبيع و 4199 دولار للشراء