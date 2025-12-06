عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم السبت 6-12-205 فى مصر

تركز أسواق الذهب خلال الأسبوع على توقعات أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي تحكمت في حركة الذهب بسبب كون الذهب يميل إلى تحقيق أداء إيجابي في حال انخفاض الفائدة، لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة منذ كون الذهب لا يقدم عائد لحائزيه.



سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 نحو 6440 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، يسجل نحو 5635 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 نحو 4830 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 يسجل نحو 3756 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب 45080 جنيهًا خلال تداولات اليوم.

سعر أوقية الذهب اليوم

عاد الذهب إلى صعوده خلال جلسة أمس الجمعة، بعد جلستين من التذبذب والحركات الضعيفة، ليعود الذهب للتداول فوق مستوى 4200 دولار للأونصة، وعاد الزخم للتوجه صعوداً من جديد، بحسب موقع Gold Billion.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.