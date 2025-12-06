مجموعة مصر.. أبو طه يتقدم لـ منتخب الأردن أمام الكويت في كأس العرب

أحرز أبو طه هدف منتخب الأردن الأول في شباك منتخب الكويت بالدقيقة 17 فى المباراة المقامة حاليا في ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.



وأهدر منتخب الأردن تسجيل الهدف الثاني بعدما اصطدمت الكرة بعارضة حارس مرمى الكويت فى الدقيقة 18.



وتقام مباراة الأردن والكويت حاليا على ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي مصر والإمارات.



وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الكويتي التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره الأردني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليا في قطر.



وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة، إذ يسعى المنتخب الكويتي لتحقيق فوزه الأول بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام مصر، ليملك في رصيده نقطة واحدة.



بينما يدخل المنتخب الأردني اللقاء متصدرا المجموعة بثلاث نقاط عقب انتصاره على الإمارات في المباراة الأولى، أما المنتخب الإماراتي فيتذيل الترتيب دون نقاط.



ويسعى "النشامى" لحسم بطاقة التأهل مبكرا إلى الدور ربع النهائي، حيث يكفيهم الفوز لضمان المرور رسميا دون انتظار نتائج بقية مباريات المجموعة.



تشكيل الكويت

حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور



خط الدفاع: حسن حمدان، ناصر خضر، راشد الدوسري، الشريفي



خط الوسط: رضا هاني، تامر فالح، شهاب، الرشيدي



خط الهجوم: العنزي، الخالدي.



تشكيل الأردن

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى



خط الدفاع: عبد الله نصيب، الروسان، حسام أبو الذهب، أدهم القريشي



خط الوسط: الرشدان، عامر جاموس، مهند أبو طه



خط الهجوم: محمود مرضي، علي علوان، النعيمات.