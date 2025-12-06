قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مجموعة مصر.. تشكيل مباراة الكويت ضد الأردن في كأس العرب

تشكيل مباراة الكويت ضد الأردن في كأس العرب
تشكيل مباراة الكويت ضد الأردن في كأس العرب
إسراء أشرف

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الكويتي التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره الأردني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليا في قطر.

وتنطلق المباراة في الواحدة ظهر اليوم السبت على ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي مصر والإمارات.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة، إذ يسعى المنتخب الكويتي لتحقيق فوزه الأول بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام مصر، ليملك في رصيده نقطة واحدة.

بينما يدخل المنتخب الأردني اللقاء متصدرا المجموعة بثلاث نقاط عقب انتصاره على الإمارات في المباراة الأولى، أما المنتخب الإماراتي فيتذيل الترتيب دون نقاط.

ويسعى "النشامى" لحسم بطاقة التأهل مبكرا إلى الدور ربع النهائي، حيث يكفيهم الفوز لضمان المرور رسميا دون انتظار نتائج بقية مباريات المجموعة.

تشكيل الكويت

حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور

خط الدفاع: حسن حمدان، ناصر خضر، راشد الدوسري، الشريفي

خط الوسط: رضا هاني، تامر فالح، شهاب، الرشيدي

خط الهجوم: العنزي، الخالدي.

تشكيل الأردن 

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب، الروسان، حسام أبو الذهب، أدهم القريشي

خط الوسط: الرشدان، عامر جاموس، مهند أبو طه

خط الهجوم: محمود مرضي، علي علوان، النعيمات.

بتكلفة17مليون جنيه..محافظ الشرقية يتابع تنفيذ إنشاء مجمع مواقف منيا القمح

استخراج بطارية ابتلعها طفل 5 سنوات بمستشفى أبوكبير بالشرقية

أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء

لتقوية الذاكرة وزيادة الذكاء.. أبرز الأطعمة التي تدعم الدماغ

بدون حرمان.. نصائح فعالة ومجربة لخسارة الوزن في الشتاء

حيل فعّالة لخسارة الوزن في الشتاء بدون حرمان

بتكلفة17مليون جنيه..محافظ الشرقية يتابع تنفيذ إنشاء مجمع مواقف منيا القمح

استخراج بطارية ابتلعها طفل 5 سنوات بمستشفى أبوكبير بالشرقية

لتقوية الذاكرة وزيادة الذكاء.. أبرز الأطعمة التي تدعم الدماغ

