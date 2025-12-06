قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الشرع يلتقي أمير قطر في الدوحة

الشيخ تميم يلتقي احمد الشرع
القسم الخارجي

التقى الرئيس السوري بشار الشرع، اليوم السبت، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة 2025 المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، في أول لقاء رفيع من نوعه يعقد بين الجانبين منذ سنوات.

وبحسب ما أعلنته قناة حلب اليوم، فقد جاء الاجتماع في إطار جدول اللقاءات الثنائية التي يجريها قادة ومسؤولون مشاركون في المنتدى الذي يناقش هذا العام قضايا الأمن الإقليمي، التحولات الجيوسياسية، ومستقبل الاقتصاد العالمي.

وتناول اللقاء، الذي جرى في أجواء وصفت بالإيجابية، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين سورية وقطر، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية، ولا سيما التطورات المرتبطة بالملف السوري ومساعي الدفع نحو تسوية سياسية شاملة.

كما تطرق الطرفان إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الجهود المبذولة لتهدئة التوترات في المنطقة، ودور الدبلوماسية الإقليمية في احتواء الأزمات المتصاعدة على جبهات عدة.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتكثف فيه التحركات السياسية على مستوى الشرق الأوسط، فيما ينظر إلى لقاء الشرع والشيخ تميم على أنه خطوة قد تفتح المجال أمام مزيد من الاتصالات بين الدوحة ودمشق بعد سنوات من القطيعة السياسية.

هذا ويستقطب منتدى الدوحة في نسخته للعام 2025 عدداً كبيراً من قادة الدول وصناع القرار والخبراء، حيث يشكل منصة للحوار حول أبرز التحديات العالمية، وفي مقدمتها قضايا النزاعات، الطاقة، الأمن الغذائي، والحوكمة الدولية.

فوائد تناول التمر على الريق
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
فولكس فاجن
رخصة القيادة
