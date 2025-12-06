توافد المحامين من مختلف المحافظات للمشاركة في الجمعية العمومية للنقابة

تواصل توافد جموع المحامين من كافة أنحاء الجمهورية، اليوم، للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين، وسط إقبال كبير وحضور مكثف داخل لجان التصويت، ما أدى إلى حالة من الازدحام أمام مقار اللجان منذ ساعات الصباح الأولى.

مقترح زيادة المعاشات

وشهدت اللجان إقبالًا متزايدًا للتصويت على بنود جدول الأعمال، وفي مقدمتها مقترح زيادة المعاشات، ويجري التصويت على كل بند بشكل منفصل بما يتيح للأعضاء التعبير عن آرائهم بحرية تامة. ويحظى مقترح زيادة المعاشات بحد أقصى 4000 جنيه وبحد أدنى 2000 جنيه باهتمام واسع من المشاركين نظرًا لأهميته في تحسين الأوضاع الاجتماعية لأعضاء النقابة.

وتجرى أعمال الجمعية تحت إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية في عملية التصويت، فيما أكدت النقابة العامة للمحامين أن الإقبال الكبير يعكس حرص الأعضاء على المشاركة الفعالة في صنع القرارات التي تمس مستقبلهم المهني والاجتماعي.