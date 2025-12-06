قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامر أبو طالب ينشر صور عقد قرانه على هبة زكريا

سعيد فراج

نشر الملحن سامر أبو طالب صورا من عقد قرانه على هبة زكريا، عبر حسابه الرسمي بتطبيق “إنستجرام”. 

وكتب سامر أبو طالب، في التعليق على الصورة: «الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. دعواتكم لنا بالخير والبركة والسعادة.. ولكم مثل ما تمنيتم إن شاء الله». 

وفي أول ديسمبر الجاري، احتفل الفنان سامر أبو طالب وخطيبته هبة زكريا بعقد قرانهما، بعد مرور شهر واحد فقط على إعلان انفصالهما.

وأقيم عقد القران فى أجواء عائلية هادئة اتسمت بالبساطة والرقي، حيث جاءت عودة سامر وهبة بعد فترة قصيرة من الانفصال، ليعلنا رسميًا استعادة علاقتهما واستعدادهما لبدء مرحلة أكثر استقرارًا.

يذكر أن سامر أبو طالب أعلن خطوبته من هبة زكريا من خارج الوسط الفنى، قبل أشهر، وذلك بعد ثمانية أشهر من انفصاله عن المطربة رنا سماحة.

وجاء الإعلان عبر ستورى على حسابه بـ«إنستجرام»، بعد أن أعاد نشر منشور لخطيبته على «فيسبوك» كشفت فيه عن الارتباط.

