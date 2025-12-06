5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يتعرض الشعر للجفاف والتقصف ويفقد لمعانه الطبيعي بسهولة، مما يجعل كثيراً من النساء يبحثن عن طرق فعّالة وآمنة للعناية بالشعر.

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

وكشفت موقع Medical News Today عن أفضل 5 زيوت طبيعية أثبتت فعاليتها في ترطيب الشعر، تعزيز نموه، ومنحه لمعاناً صحياً طوال موسم البرد، نظرًا لغناها بالفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية، وهي:

ـ زيت جوز الهند:

يعد من أشهر الزيوت التي تحافظ على رطوبة الشعر، إذ يساعد على تقليل فقدان البروتين من خصلات الشعر ويمنح ملمساً ناعماً ولامعاً. كما يعزز نمو الشعر بفضل احتوائه على حمض اللوريك الذي يخترق جذع الشعرة بعمق.

زيت جوز الهند

ـ زيت الأرجان :

يُعرف باسم "الذهب السائل"، ويعتبر علاجاً مثالياً للشعر الجاف والمتطاير. يحتوي على فيتامين E ومضادات أكسدة تعمل على إصلاح التلف الناتج عن الطقس البارد وتعيد للشعر مرونته ولمعانه.

ـ زيت الخروع:

واحد من أهم الزيوت التي تعزز نمو الشعر، إذ يحفّز الدورة الدموية في فروة الرأس ويزيد من كثافة الخصلات. كما يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات لحماية فروة الرأس في الشتاء.

زيت اللوز الحلو

ـ زيت اللوز الحلو:

يساعد على الترطيب العميق للشعر ويقلل من التقصف. بفضل احتوائه على المغنيسيوم والبروتينات، يعد خياراً ممتازاً لمحاربة الجفاف خلال الطقس البارد.

زيت الروزماري

ـ زيت الروزمارى (إكليل الجبل):

أثبتت دراسات حديثة أنه يساعد في تحفيز نمو الشعر وتقوية البصيلات، كما يقلل من تساقط الشعر الذي يزداد عادةً في الشتاء.