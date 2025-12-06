موعد افتتاح حديقة الحيوان.. معلومات جديدة تحسم الجدل حول التاريخ المنتظر

ينتظر معظم المصريون افتتاح حديقة الحيوان باعتبارها أهم وأقدم الحدائق بالنسبة لهم، لتقديم تجربة غير مسبوقة من التطوير وطرق جديدة لعرض الحيوانات بطريقة جديدة بلا أقفاص لتعيش فى الطبيعة وسط تمتع الزائرين.

وانتشرت بعض الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعى حول افتتاح حديقة الحيوان فى أول عام 2026 بالتزامن مع احتفالات العام الميلادى الجديد.

افتتاح حديقة الحيوان

وكشف أحمد إبراهيم، عضو اللجنة الإعلامية بالتحالف الوطنى لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، حقيقة تلك الأنباء ، قائلًا: "سيتم افتتاح حديقة الحيوان خلال عام 2026، ولكن لم يحدد الموعد بالظبط حتى الآن، وكل ما ينشر حول موعد الافتتاح غير صحيح بالمرة".

وضع الحديقة فى مكانة مرموقة

وأضاف “إبراهيم”، في تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن الشركات المطورة تريد أن يكون الافتتاح بعد التطوير بشكل كامل يليق بالمصريين ولتكون مقصدا سياحيا هاما، وبالتالي وضع حديقة الحيوان المصرية العريقة في مكانة مرموقة ضمن التصنيف الدولي لحدائق الحيوان حول العالم.

وأشار عضو اللجنة الإعلامية بالتحالف الوطنى لتطوير حديقتي الحيوان إلى أن افتتاح حديقة الحيوان سيعزز مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال رعاية الحيوانات، والحفاظ على الحياة البرية، وسيتم خلاله الإعلان عن عودة مصر لاتفاقية سايتس لحماية الحياة.

سعر تذكرة حديقة الحيوان

وبسؤاله عن سعر تذكرة حديقة الحيوان، أوضح أن سعر التذكرة لم يتم تحديده بعد، ولكنه سيناسب جميع فئات المجتمع.

وتعتمد خطة التطوير الحالية على إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات وتحديث الممرات بشكل كامل، مع الحفاظ على المعالم التاريخية الثمانية الموجودة داخل الحديقة.

وتشمل هذه المعالم كوبري إيفل، والقاعة اليابانية، والقاعة الملكية، وجزيرة الشاي والجبلاية، إضافة إلى المتحف الحيواني، وهي عناصر رئيسية تمثل جزءًا أصيلًا من هوية الحديقة وتراثها المعماري الممتد عبر عقود.

وتقدم حديقة الحيوان تجربة جديدة وممتعة للزوار، إذ تفتح أبوابها أمام الزائرين ليلا لزيارة الأماكن الأثرية بها، وهذا ما لم يكن يحدث من قبل.

استقدام حيوانات جديدة

من جانبه، أوضح محمد كامل أن خطة التطوير تتضمن استقدام 118 فصيلة جديدة تضاف للفصائل المتواجدة حاليا من الحيوانات من دول متعددة، من بينها أربعة أسود وثلاثة نمور تصل للمرة الأولى إلى الحديقة، إضافة إلى استيراد 362 حيوانًا إضافيًا لتعزيز التنوع البيولوجي، مع تخصيص مساحات ملائمة لكل نوع.

وأكد كامل أن الحديقة استضافت ممثلًا عن رابطة الاتحاد الأفريقي، الذي أجرى مراجعة شاملة لعمليات التطوير، وأن تعليقات الوفد أكدت التزام المشروع بأفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الخطة تولي أهمية كبرى للحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري للحديقة.