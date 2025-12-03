قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
رئيس الحكومة اللبنانية: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل.. ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة
محافظات

محافظ الجيزة يتفقد نسب تطوير حديقة الحيوان.. معاينة المسارات لورؤية الحيوانات

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن مشروع تطوير حديقة الحيوان سيحوّلها إلى أيقونة ترفيهية وتعليمية رائدة تستقبل الزوار من مختلف أنحاء الجمهورية مشيرًا إلى أن المشروع يُنفَّذ وفق رؤية متكاملة تعيد للحديقة مكانتها الإقليمية والدولية.


وأوضح المحافظ أن الحديقة تمثل إضافة خدمية وترفيهية مهمة لأهالي الجيزة نظرًا لما تضمه من مساحات خضراء واسعة ومناطق ترفيهية تم تصميمها وتنفيذها علي غرار حدائق الحيوان العالمية المفتوحة . 


تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية لمتابعة نسب تنفيذ أعمال التطوير الخاصة بمشروع إحياء حديقتي الحيوان والأورمان بجنوب الجيزة.


اطلع المحافظ على مكونات المشروع من السيد محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة "حدائق" لتطوير وإدارة وتشغيل الحديقتين، مؤكدًا حرص المحافظة على تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام الشركة المنفذة لضمان خروج المشروع في الإطار الزمني والمواصفات المخططة نظرًا لأهمية الحديقة كمتنفس تاريخي وثقافي للمواطنين.


اطمأن المحافظ على نسب إنجاز المرحلة الأولى من التطوير والتي تضمنت الانتهاء من أعمال البنية التحتية من شبكات المياه والصرف وترميم أكثر من 90% من المباني الأثرية داخل الحديقة، موضحًا أن هذه الأعمال تشكّل الأساس لبدء تطوير مناطق عرض الحيوانات.


وأوضح المحافظ أنه جاري التنسيق لتخصيص ساحات انتظار خارج الحديقة وفي محيطها لاستيعاب حركة الزوار المتوقعة عقب افتتاح المشروع مؤكدًا أن هذه الساحات ستُسهم في تنظيم الحركة المرورية ومنع التكدسات مع توفير مسارات دخول وخروج آمنة تضمن سهولة وصول المواطنين للحديقة دون التأثير على الحركة العامة بالمنطقة.


وخلال اللقاء تم استعراض خطة التشغيل التي تشمل إنشاء ثلاثة مراكز تعليمية متخصصة في علوم الأحياء والدراسات البيئية وبرامج موجهة للأطفال، وتعيين 60 مهندسًا زراعيًا متخصصًا، وإنشاء وحدات طبية متطورة ومستشفى بيطري وصيدلية مرخّصة لضمان أعلى مستويات الرعاية للحيوانات.


كما حرص المحافظ على إجراء زيارة ميدانية للأعمال داخل الحديقة، رافقه خلالها مسؤولو المشروع للاطلاع على سير العمل وسبل التنسيق بين جهات المحافظة والشركة.


حيث تفقد المسارات والممرات التي يتم تجهيزها للزوار، والتصميمات الجاري تنفيذها، والتي روعي فيها تحقيق رؤية واضحة لتوزيع مكوّنات الحديقة ومناطق عرض الحيوانات بما يضمن تجربة مشاهدة تفاعلية ومريحة للزوار ووفقًا للمعايير الدولية.
أطلع المحافظ علي التصميمات الجديدة التي تعتمد على إنشاء بيئات طبيعية مفتوحة تتناسب مع طبيعة كل نوع من الحيوانات مع التخلي عن النمط التقليدي للأقفاص الضيقة . 


كما اطلع المحافظ علي خطة التشغيل والتي تتضمن منظومة رقمية متكاملة تشمل بيع التذاكر إلكترونيًا وتطبيقات معلوماتية للزوار وتغطية الحديقة بكاميرات مراقبة، ونظام معلومات صحي وغذائي وسلوكي للحيوانات يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحسين التجربة التعليمية للزوار.


وأشار المحافظ إلى أن إجمالي مساحة حديقة الحيوان يبلغ ٨٦ فدانًا، وحديقة الأورمان ٢٨ فدانًا، موضحًا أنه تم دمج الحديقتين باعتبارهما امتدادًا طبيعيًا لبعضهما البعض، بما يتيح إنشاء نطاق بيئي واسع ومتكامل يعزز من القيمة الجمالية والترفيهية للموقع، ويمنح الزائرين تجربة أكثر تنوعًا وثراءً داخل أكبر حيز أخضر مفتوح في قلب الجيزة.


من جانبه أوضح محمد كامل، أن خطة التطوير تتضمن استقدام 118 فصيلة جديدة تضاف للفصائل المتواجدة حاليا من الحيوانات من دول متعددة من بينها أربعة أسود وثلاثة نمور تصل للمرة الأولى إلى الحديقة، إضافة إلى استيراد 362 حيوانًا إضافيًا لتعزيز التنوع البيولوجي، مع تخصيص مساحات ملائمة لكل نوع.
وأكد كامل أن الحديقة قد استضافت ممثلًا عن رابطة الاتحاد الأفريقي الذي أجرى مراجعة شاملة لعمليات التطوير، وأن تعليقات الوفد أكدت التزام المشروع بأفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الخطة تولي أهمية كبرى للحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري للحديقة.


جاء ذلك بحضور اللواء ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة حدائق لتطوير وإدارة وتشغيل حديقتي الحيوان والأورمان  وعبد الفتاح فيظي العضو المنتدب لشركة حدائق وألبان هيسكو خبير استشاري في حدائق الحيوان وكاثرينا دروكر مديرة حديقة الحيوان وبعض اعضاء مجلس ادارة التحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والاورمان .

