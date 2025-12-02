محافظة الجيزة تشن حملة ليلية مفاجئة على المقاهي والتعديات بشارع الشيشيني والمريوطية فيصل

شنت محافظة الجيزة حملة ليلية مفاجئة لرفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري بشوارع الشيشيني والمريوطية فيصل بحي الهرم .

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملات التي نفذها جهود حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق و التي أسفرت عن رفع وإزالة 600 حالة إشغال شملت تعديات لمقاهي وكافيهات ومحال تجارية بنطاق شارعي الشيشيني والمريوطية فيصل.

وقد ساهمت الحملة في تحسين الحالة المرورية وفرض الانضباط بالشارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تابع الحملة طه عبد الصادق رئيس حي الهرم واللواء حسن دكروري مدير شرطة المرافق والاجهزة المعنية .