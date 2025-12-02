قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمية الخشاب عن رشاقتها : جمال رباني
كأس العرب .. منتخب مصر يخطف نقطة ثمينة من الكويت فى الوقت القاتل
كأس العرب .. منتخب مصر يدرك التعادل أمام الكويت فى الوقت القاتل
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي غدا
بسعر 56 جنيها.. طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين خلال شهر ديسمبر
الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على "تأشيرات الدخول" و"العمل القنصلي"
حالة الطقس خلال 7 أيام.. مفاجأة في درجات الحرارة وأمطار منتظرة
الأرصاد تحذر: أمطار تضرب بعض المحافظات الأيام القادمة| الطقس
بوتين: أوروبا تعيش في أوهام إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا
سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
كأس العرب.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر والكويت
بعد عودة المختطف المصري من مالي .. تفاصيل 10 أيام من الاحتجاز والغموض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شباب ورياضة الجيزة تُطلق مبادرة "الهمم من ذوي الهمم 2" احتفالًا باليوم العالمي لذوي الإعاقة

الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة
الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة
أحمد زهران

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة بقيادة الدكتور محمود الصبروط الإثنين الأول من ديسمبر  2025، فعاليات مبادرة "الهمم من ذوي الهمم 2 " للعام الثاني على التوالي من نادي 6أكتوبر الرياضي ، تزامنًا مع الإحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

بحضور الدكتور عبد اللطيف صبحي رئيس مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي، إيهاب فاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة ، الدكتوره إيمان رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب ، وعدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

شهدت الفعالية، التي جاءت بتنظيم من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة- مكتب قادرون باختلاف  ،حضور عدد كبير من ذوي القدرات الخاصة وأولياء الأمور، انطلقت المبادرة في أجواء مفعمة بالحماس والتقدير لإبداعات المشاركين.

بدأ الحفل بجلسة محاكاة برلمانية لأول مرة على مستوى الجمهورية تجمع بين ذوي الهمم ونشء الجيزة ،ثم ماراثون "مشي"   لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة وأولياء الأمور ،تلاها تفقد الدكتور الصبروط مبنى ذوي القدرات الخاصة وبه معرض لفن الرسم وبعض الحرف اليدوية من أعمال أبناءنا من ذوي الهمم ،والذي لاقى استحسان من جميع الحضور ،تلاهاتفقد الملاعب والتي شملت كرة طائرة جلوس من نادي فرسان الارادة التابع لإدارة شباب أوسيم ،  واستكمل وكيل الوزارة تفقده للعروض الرياضية  لكرة القدم والألعاب الترفيهية وعرض بحمام السباحة.

وأعقب ذلك بدء فقرات الحفل والذي بدأبالسلام الوطني  ثم كلمة للدكتور محمود الصبروط والذي هنأ فيها الحضور بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة ، كما تم تقديم عرض فيديو يوضح جهود مكتب قادرون باختلاف بالأرقام على مدار العام المنقضي ،تلاها فقرة غنائية من الموهبة المتميزة على فرج وقدم الفقرات محمد فتحي شعراوي من الموهوبين من ذوي الهمم كما شارك بالتنظيم فريق الجواله من ضعاف السمع ومشروع yly شباب يدير شباب.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية الدولة لتمكين ذوي القدرات والهمم ودعمهم في جميع المجالات. ورعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لهم.

وأضاف الصبروط: 
"نسعى لتوفير بيئة داعمة ومشجعة تساعد ذوي الهمم على تنمية مهاراتهم وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، بما يعكس رؤية القيادة السياسية في دمجهم وتمكينهم ليكونوا شركاء فاعلين في  المجتمع ،كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر إلى القائمين على نادي 6أكتوبر ،ومكتب قادرون باختلاف لمجهودهم البارز في تقديم هذا الحفل المميز .

جدير بالذكر أن المبادرة ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري ، حيث ستشمل المزيد من الأنشطة والفعاليات الموجهة لذوي القدرات والهمم، من داخل الهيئات الشبابية والرياضية التابعه ل19إدارة فرعية والتي بدأت من اليوم وفق جدول زمني معد مسبقاً .

واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية للمشاركين، في جو من السعادة والبهجة، ليكون هذا اليوم نموذجًا حيًا لالتزام الدولة بمساندة ذوي القدرات والهمم، ودعم مشاركتهم الإيجابية في بناء المجتمع.

مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة الشباب والرياضة محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أداء منتخب مصر أمام الكويت

شوبير

شوبير: أداء منتخب مصر امام الكويت يستحق التقدّم

منتخب مصر

75 دقيقة.. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الكويت في كأس العرب

بالصور

الأكثر توفيرا للوقود.. 5 سيارات زيرو في السوق المصري

سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

فيديو

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

المزيد