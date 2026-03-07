تزامناً مع نجاح مسلسل إفراج.. عمرو سعد: الإفراج عن 53 غارمًا وغارمة كدفعة أولى

أعلن الفنان عمرو سعد عن قيامة بمبادرة إنسانية تهدف إلى الإفراج عن عدد من الغارمين والغارمات، تزامنًا مع عرض مسلسل "إفراج” بالتعاون مع مؤسسة خيريه، في إطار الجهود الخيرية خلال شهر رمضان.

وقال عمرو سعد في تصريحات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "إن شاء الله إفراج ويقضوا العيد في حضن عيالهم وأهاليهم، شكراً لمؤسسة مصر الخير، بنشتغل بكل جهد وإخلاص من أول رمضان علشان نحقق الوعد، واللي جاي خير بفضل الله 53 غارم وغارمة كدفعه أولى".

وكشف سعد عن نجاح المبادرة في التبرع لفك كرب 53 غارمًا وغارمة كدفعة أولى، مشيراً إلى أن العمل مستمر خلال الفترة المقبلة لمساعدة مزيد من الحالات، حتى يتمكنوا من قضاء عيد الفطر مع أسرهم.

يُذكر أن عمرو سعد كان قد أعلن منذ بداية شهر رمضان عن مشاركته في هذه المبادرة الإنسانية، مؤكداً حرصه على دعم الأعمال الخيرية والمشاركة في مبادرات الإفراج عن الغارمين والغارمات، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية، ولكي يكون حقق اسم المسلسل الذي يقدمة خلال شهر رمضان وهو "افراج".

إفراج مسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، قصة عمرو سعد، بطولة عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عبدالعزيز مخيون، عمر السعيد، محسن منصور، حسن العدل، إخراج أحمد خالد موسى.