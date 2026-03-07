قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب مصفاة حيفا بصواريخ خيبر شكن
علي جمعة: لغة الأرقام لا تكذب واحتمال وجود الكون "صدفة" يساوي صفراً
سباق الأمتار الأخيرة.. 7 أندية تطارد آخر بطاقتين لمجموعة التتويج بالدوري المصري
عمرو موسى: إيران غير مستعدة للاستسلام كما طالب ترامب
موسكو: لم نجبر الطلاب الصينيين في روسيا على الخدمة في الجيش
موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة
موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟
رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون
7 قتلى وجرى في استهداف جوي إسرائيلي لفرق الإسعاف جنوب لبنان
الاحتلال لا يعرف عنها شيئا.. الجامع الأزهر يوضح أخلاق الحرب في الإسلام
الأكبر منذ بدء الحرب .. أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا في رشقة صاروخية من حزب الله
بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها
فن وثقافة

حالتها تحسنت.. زوج مي عز الدين يعلن خروجها من المستشفى

مي عز الدين
مي عز الدين
باسنتي ناجي

أعلن أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين، تحسن حالتها الصحية وخروجها من المستشفى، على أن تستكمل علاجها بالمنزل.

مي عز الدين

وكانت الفنانة مي عز الدين، تعرضت لوعكة صحية مؤخرًٍا، دخلت على أثرها العناية المركزة، وذلك بعد أيام من عيد ميلادها.

وكتب أحمد تيمور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: "مي طلعت من المستشفى الحمد لله، وهتكمل علاج في البيت، ألف شكر على كل الدعوات، وكل الناس اللي اتطمنت عليها وكانت جنبنا". 

ومرت  الفنانة مي عز الدين بوعكة صحية قوية استدعت نقلها إلى المستشفى بشكل عاجل خلال الأيام الماضية، حيث خضعت لتدخل جراحي؛ بعد اكتشاف تجمع صديدي داخل البطن.

وكشفت الفحوصات الطبية، أن هناك خُراجًا تسبب في التهاب حاد، ما أدى إلى حدوث التصاقات بين أجزاء من الأمعاء، وهو ما تطلب تدخلًا سريعًا لتفريغ الصديد وتنظيف التجويف البطني؛ لتجنب أي مضاعفات محتملة.

وخضعت مي لعملية جراحية دقيقة، ثم وُضعت تحت الملاحظة الطبية المكثفة لمتابعة استقرار حالتها والتأكد من استجابة الجسم للعلاج. 

وأكد مقربون منها أن حالتها تتحسن تدريجيًا، وأنها تخضع للرعاية الطبية لحين الاطمئنان الكامل عليها.

