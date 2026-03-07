مسلسل فن الحرب الحلقة 18.. يوسف الشريف ينجح في خطته بوقوع هاشم الفحام

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 18 تطورات مثيرة، حيث نجح الفريق في تنفيذ خطته للإيقاع بـ هاشم الفحام، حيث تمكنوا من النصب عليه واسترداد المبلغ المالي الذي استولى عليه من مودعي شركة «أرض المستقبل».

وتعد هذه الخطوة انتصارًا مهمًا لـ زياد، إذ تقربه أكثر من هدفه الأساسي المتمثل في إنقاذ والده وإثبات براءته، بعد أن زج به في السجن نتيجة سلسلة من المؤامرات التي حيكت ضده.

بينما تواصل ياسمين النشرتي تصعيدها للأحداث، حيث تقرر الضغط على «مي» وابتزازها من خلال التهديد بشقيقها المسجون، في محاولة لإجبارها على كشف معلومات مهمة عن زياد، خاصة ما يتعلق بمكان والدته وشقيقاته اللاتي اختفين منذ دخول والده السجن.

كما تتحد جبهة الأعداء ضد زياد، بعدما يخرج جاسر رضوان من السجن، ليبدأ تحركاته سريعًا ويلتقي بـ هاشم الفحام.

أبطال مسلسل فن الحرب

يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف، عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج، إن المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها،: “رقم مجهول، الصياد، لعبة إبليس، كفر دلهاب، النهاية".

أحدث أعمال يوسف الشريف

يمثل مسلسل “فن الحرب”، عودة للفنان يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات عن الدراما، بعد مسلسله “كوفيد 25”، الذي شارك في ماراثون رمضان 2021، وشاركه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.