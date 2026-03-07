أحمد رمزي يعترف بحبه لتارا عبود في الحلقة 18 من مسلسل «فخر الدلتا»

شهدت الحلقة 18 من مسلسل «فخر الدلتا» تطورًا دراميًا لافتًا، بعدما اعترف الفنان أحمد رمزي بحبه لشخصية الفنانة تارا عبود، في مشهد مؤثر حمل الكثير من المشاعر، ما فتح الباب أمام تطورات جديدة في الأحداث خلال الحلقات المقبلة.

وجاء الاعتراف بعد سلسلة من المواقف التي جمعت بين الشخصيتين خلال الأحداث، حيث حاول أحمد رمزي إخفاء مشاعره لفترة طويلة، قبل أن يقرر مصارحة تارا عبود بحقيقة حبه، كما أنها هي أيضاً اعترفت له بحبها له الأمر الذي شكّل نقطة تحول في مسار العلاقة بينهما داخل العمل.



ويُذكر أن مسلسل «فخر الدلتا» يضم نخبة من النجوم، من بينهم كمال أبو رية، انتصار، أحمد عصام السيد، خالد زكي، نبيل عيسى، علي السبع، حنان سليمان، أحمد صيام، حجاج عبد العظيم، حنان يوسف، ووليد عبد الغني، إلى جانب عدد من الفنانين.

العمل من إنتاج مصطفى العوضي، وتأليف حسن علي، وإخراج هادي بسيوني.