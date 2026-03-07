قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

رأس الأفعى الحلقة 18.. فشل محاولة اغتيال زكريا عبد العزيز والقبض على الإرهابي محمد السعيد فتح الدين

أحمد إبراهيم

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 18 تطورات مثيرة فى الأحداث منها احباط محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز حيث انقاذه من محاولة الاغتيال بمساعدة قوات الأمن وإلقاء القبض على المجموعة الإرهابية التى كان موكل لها تنفذ العملية. 

وقامت قوات الأمن بالقبض على صانعي المتفجرات الذين قاموا بعملية تفجير عبوة ناسفة بجوار مسجد السلام بالهرم. 

ويرى الإرهابي محمود عزت “شريف منير” ان العمليات التى يقوم بها الإرهابي محمد كمال عبر الحركات المسلحة بانها غير مدرسة وتكبد الجماعة خسائر معنوية ومادية سواء بالداخل او الخارج وبناء عليه قرر ان يصدر قرار بعزله من الجماعة.

واستطاع قوات الأمن الإيقاع بأحد قيادات الجماعة المؤثرين وهو محمد السعيد محمد فتح  الدين الذى انضم الى الجماعة الإرهابية فى 1989 والذى تدرج فى منصبه داخل الجماعة حتى أصبح مسئول اللجنة الطلبية المركزية بالجماعة. 

أحداث مسلسل رأس الأفعى 

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة. 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

