إصابة 4 أشخاص إثر إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي المنصورة - جمصة

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة إثر إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي طريق المنصورة جمصة بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى "كوبرى شرتقاش"



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين أصابة كلا من

محمود عادل عبد الغفار 35عاما وأصيب بكسر بالقدم اليسري

سحجات بالجسم

اشتباه ما بعد الارتجاج

محمد زكريا مسعد عبد الحافظ

26عاما وأصيب

بسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ؛ خالد محمد محمد الفرماوي

26عاما وأصيب

بسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ؛,احمد أيمن السيد26عاما بكدمات بالرأس والصدر

اشتباه ما بعد الارتجاج

سحجات بالجسم .

تم نقل المصابين الى مستشفى بلقاس وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.