دين على المزاج .. علي جمعة يرد على مرددي شائعة الفجر الكذاب
10 جنيهات .. ارتفاع جديد فى سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-3-2026
السعودية: صاروخ باليستي إيراني يصيب منطقة غير مأهولة
من إيقاف لصدمة داخل جدران الاتحاد السكندري بعد قرار الفيفا .. ما القصة؟
محمد فريد: معدل الادخار الحالي 10% فقط ويجب سد الفجوة عبر الاستثمار الأجنبي
اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة لتحريضه على العنف والبلطجة
أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني
بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا
جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 وموعد ليلة القدر في مصر
بعد إيران.. ترامب يلوح بتغييرات كبيرة في كوبا.. ويؤكد: شكلها يقترب من النهاية
رفضت الضرة.. زوج يشغل النار في زوجتة بالاسماعيلية
الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دعواتكم بالشفاء.. الشاعر محمد الشهاوي يجري جراحة في مفصل الكتف بكفر الشيخ

محمود زيدان

أجرى الشاعر الكبير محمد محمد الشهاوي، اليوم، عملية جراحية دقيقة بمستشفى العبور للتأمين الصحي.

وقال الدكتور أحمد الشهاوي، وكيل وزارة الثقافة، ونجل الشاعر الكبير محمد الشهاوي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «بمستشفى العبور لتأمين الصحي بكفرالشيخ أجرى اليوم الشاعر الكبير محمد الشهاوي عملية تغيير مفصل الكتف الأيمن اليوم .. شكرًا لفرع التأمين الصحي بكفر الشيخ.. شكرًا مستشفى العبور».

ويُعد الشاعر المصري الكبير محمد محمد الشهاوي هو أحد أبرز شعراء القصيدة العمودية في العصر الحديث، ويُلقب بـ "ناسك محراب الشعر". وُلد في 25 مارس 1940 بقرية «عين الحياة» التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.

حاز «الشهاوي» على تقدير واسع محلياً وعربياً، ومن أبرز جوائزه: جائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري عام 2024 من اتحاد كتاب مصر.

ونال جائزة التكريم من إمارة الشارقة عام 2004، واختياره «شخصية العام» في الشارقة، فضلاً عن تكريمات عربية من دولة الإمارات (أبوظبي 1996)، ومملكة البحرين، ودولة قطر.

أشهر قصائد الشهاوي الشعرية

ومن أشهر قصائده «المرأة الاستثناء» التي يقول فيها :

هي امرأةٌ تشبه الشمسَ.. إلا أفُولا.

على شاطئ الألق المترقرقِ..

مفعمةً بلهيب الوضاءةِ

مترعةً بأريج الأنوثة..

تُسلم أعضاءَها ليد السحر

ترسم في جسمها الغضِّ.. أحلى الأساطيرِ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

