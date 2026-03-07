دعواتكم بالشفاء.. الشاعر محمد الشهاوي يجري جراحة في مفصل الكتف بكفر الشيخ

أجرى الشاعر الكبير محمد محمد الشهاوي، اليوم، عملية جراحية دقيقة بمستشفى العبور للتأمين الصحي.

وقال الدكتور أحمد الشهاوي، وكيل وزارة الثقافة، ونجل الشاعر الكبير محمد الشهاوي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «بمستشفى العبور لتأمين الصحي بكفرالشيخ أجرى اليوم الشاعر الكبير محمد الشهاوي عملية تغيير مفصل الكتف الأيمن اليوم .. شكرًا لفرع التأمين الصحي بكفر الشيخ.. شكرًا مستشفى العبور».

ويُعد الشاعر المصري الكبير محمد محمد الشهاوي هو أحد أبرز شعراء القصيدة العمودية في العصر الحديث، ويُلقب بـ "ناسك محراب الشعر". وُلد في 25 مارس 1940 بقرية «عين الحياة» التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.

حاز «الشهاوي» على تقدير واسع محلياً وعربياً، ومن أبرز جوائزه: جائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري عام 2024 من اتحاد كتاب مصر.

ونال جائزة التكريم من إمارة الشارقة عام 2004، واختياره «شخصية العام» في الشارقة، فضلاً عن تكريمات عربية من دولة الإمارات (أبوظبي 1996)، ومملكة البحرين، ودولة قطر.

أشهر قصائد الشهاوي الشعرية

ومن أشهر قصائده «المرأة الاستثناء» التي يقول فيها :

هي امرأةٌ تشبه الشمسَ.. إلا أفُولا.

على شاطئ الألق المترقرقِ..

مفعمةً بلهيب الوضاءةِ

مترعةً بأريج الأنوثة..

تُسلم أعضاءَها ليد السحر

ترسم في جسمها الغضِّ.. أحلى الأساطيرِ