محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال حفر وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي بمطوبس| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال حفر وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي بمدينة مطوبس، والتي تنفذها شركة ترانس جاس – كفرالشيخ، بعدد من شوارع المدينة من بينها شارع قبردي ومدرسة نافع تحت إشراف اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

شدد محافظ كفر الشيخ على سرعة الانتهاء من أعمال الحفر طبقًا للجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف فور الانتهاء من توصيل الغاز، مؤكدًا أن المشروع يُعد أحد المشروعات الخدمية المهمة التي توفر مصدرًا آمنًا ونظيفًا للطاقة يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وكلف محافظ كفر الشيخ بضرورة إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من الحفر، وتسوية وتمهيد الطرق لتيسير حركة المواطنين والمركبات داخل الشوارع، يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.