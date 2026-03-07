مساحتها 88 مترًا مربعًا.. إنشاء حديقة جديدة بمنشأة فؤاد في كفر الشيخ

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، بدء تنفيذ حديقة جديدة على مساحة نحو 88 مترًا مربعًا بمنطقة منشأة فؤاد بمدينة كفرالشيخ، بالمشاركة المجتمعية، تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، ومحمد زكريا، رئيس حي غرب.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يهدف إلى التوسع في المسطحات الخضراء، وتعزيز الهوية البصرية والجمالية، وتحسين المظهر العام، وتوفير متنفس حضاري جديد لأهالينا.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لضمان جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز، بما يعكس الطابع الحضاري والجمالي لمدينة كفرالشيخ.