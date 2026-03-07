غرفة كفر الشيخ التجارية: السلع متوفرة ولا تهاون مع المتلاعبين

أعلنت الغرفة التجارية المصرية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجالس إدارات الشُعب التجارية، اليوم، عن تفعيل منظومة "إدارة الأزمات" لضبط إيقاع الأسواق وضمان تدفق السلع الأساسية للمواطنين دون انقطاع.

أكد المهندس حاتم عبد الغفار، أن الغرفة قررت تشكيل "غرفة عمليات لرصد نقص السلع"، وهي آلية أثبتت كفاءتها سابقاً في ذروة أزمة كورونا.

وأضاف: تعمل هذه الغرفة على تتبع سلاسل الإمداد لحظة بلحظة في كافة ربوع المحافظة، والتدخل السريع لضخ أي سلعة يقل معروضها، وذلك لمنع حدوث أي فجوات استهلاكية قد تؤدي إلى قلق المواطنين.

وفي رسالة حازمة للتجار، دعت الغرفة التجارية بكفر الشيخ إلى الالتزام التام بالأسعار المعلنة وعدم تحريك سعر أي سلعة تحت أي ذريعة.

وشدد مجلس الإدارة على أن أي محاولة لاحتكار السلع أو رفع أسعارها ستواجه بحسم، مؤكدين أن المخالفين سيقعون تحت "طائلة العقوبات المشددة" والإجراءات القانونية الرادعة، تماماً كما حدث مع المتلاعبين في أوقات الأزمات السابقة.

رسالة طمأنة للمواطنين

وطمأنت الغرفة أهالي محافظة كفر الشيخ بأن جميع أنواع السلع أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية بكميات وفيرة في الأسواق والمنافذ وأشارت إلى أن المخزون الاستراتيجي بالمحافظة آمن، ولا يوجد ما يستدعي القلق أو التكالب على الشراء وتخزين السلع وأنها متوفرة بكميات تلبي احتياجات الجميع لفترات طويلة.

وأشارت إلى أن التنسيق مع الموردين والجهات الحكومية في أعلى مستوياته، مما يقطع الطريق على أي شائعات حول نقص المعروض، داعيا الاخوة المواطنين إلى الشراء المتزن وعدم الانسياق وراء التخزين غير المبرر.