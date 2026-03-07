محافظ كفر الشيخ يوجه برصف طريق ترعة القضابة بمركز فوة| صور

وجه المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ أعمال رصف طريق ترعة القضابة بداية من مزلقان العلوي حتى طريق المحكمة بمركز فوة، تحت إشراف المهندس عبد الوهاب الفقي، مدير مديرية الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجرى الدفع بالمعدات وفرق العمل لرفع طبقة السن المتهالكة بالطريق تمهيدًا لبدء أعمال الرصف، مع مراجعة وتطوير البنية التحتية والمرافق بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي تشمل خطوط مياه الشرب، وشبكات الصرف الصحي، وكابلات الكهرباء، وخطوط الاتصالات، إضافة إلى صفايات الأمطار، لضمان تنفيذ أعمال الرصف وفق الأسس الفنية.

وأكد محافظ كفر الشيخ استمرار جهود المحافظة في تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالينا، تنفيذًا لخطة الدولة في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة.